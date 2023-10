Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques sont prêts à rebondir jeudi après un rebond de soulagement dans le monde entier mercredi, les cambistes se préparant également à une série de rapports sur l'inflation à travers le continent. Les données sur les prix à la consommation en Corée du Sud, aux Philippines, en Thaïlande et à Taïwan devraient donner un coup de pouce à leurs taux de change respectifs jeudi, tandis que les chiffres du commerce australien et les ventes au détail de Singapour sont également à l'ordre du jour. D'une manière générale, le sentiment et l'orientation des marchés asiatiques seront à nouveau influencés par des facteurs mondiaux. En particulier le marché des obligations d'État américaines. La plus forte baisse du rendement des obligations du Trésor à 10 ans depuis le 29 août a contribué mercredi à atténuer le stress qui s'est accumulé récemment sur les marchés mondiaux : le dollar a chuté, Wall Street a repris des couleurs et les prix du pétrole ont dégringolé.

L'effondrement du pétrole est particulièrement remarquable : le brut a chuté de 5,5 % pour atteindre son niveau le plus bas en un mois. Il s'agit de la chute la plus importante depuis plus d'un an, qui efface complètement les gains réalisés d'une année sur l'autre : le pétrole n'est plus inflationniste.

Si le soulagement est sans aucun doute le bienvenu, les investisseurs savent qu'il pourrait ne pas durer. Mercredi, la volatilité des devises mondiales a atteint son plus haut niveau depuis mai, un jour après que la volatilité du marché du Trésor américain a également atteint son plus haut niveau depuis cinq mois.

Et bien que les rendements américains aient baissé de manière générale, la pentification de la courbe des rendements s'est poursuivie, le rendement à 30 ans dépassant les 5,00 %. Ce dénouement rapide des opérations d'aplatissement de la courbe est susceptible de nuire à de nombreux spéculateurs et fonds à effet de levier.

La "prime de terme", c'est-à-dire la compensation que les investisseurs exigent pour prendre plus de risques en détenant des obligations à long terme, continue d'augmenter.

Les actifs japonais, quant à eux, seront également sensibles à l'activité éventuelle de la Banque du Japon sur les marchés nationaux des obligations d'État ou des devises jeudi.

Le yen s'est stabilisé mercredi, mais reste proche des 150,00 pour un dollar, dont la rupture a déclenché des vagues d'achat de yens mardi. Tokyo ne semble pas être intervenu, bien que cela puisse être confirmé par les données de la Banque du Japon jeudi.

Un aspect ésotérique des marchés japonais - la base de change du yen - se situe à des niveaux compatibles avec les précédents épisodes de volatilité. Il s'agit d'une mesure générale de la demande de dollars à l'étranger et des tensions sur le marché, et la "base" profondément négative actuelle est similaire à celle de la fin 2019, de l'intervention du Japon sur le marché des changes l'année dernière et de la crise des banques régionales américaines cette année.

Le Nikkei japonais devrait rebondir après avoir chuté de 2,3 % mardi, égalant sa plus forte baisse de l'année.

Mais il faudra plus qu'une journée de hausse pour inverser la tendance - l'indice a baissé pendant 10 des 12 dernières séances, comprimé par le rendement le plus élevé des obligations nationales à 10 ans depuis dix ans, et maintenant aussi par la soudaine flambée de l'appréciation du yen.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Inflation en Corée du Sud, aux Philippines et en Thaïlande (août)

- PMI des services en Inde (septembre)

- Balance commerciale de l'Australie (août)