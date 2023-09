Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques de ce mardi pourraient se réjouir de l'impressionnante fin de séance de Wall Street lundi, mais avec le dollar et les rendements du Trésor américain qui poursuivent leur hausse incessante, le tableau d'ensemble semble bien plus inquiétant. Ajoutez à cela une nouvelle vague de turbulences qui secoue le secteur immobilier chinois et un yen qui se rapproche des 150 dollars sans que les autorités japonaises n'interviennent, et la prudence aura probablement raison de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Les actions mondiales, telles que mesurées par l'indice MSCI World, n'ont certes reculé que de moins de 0,2 % lundi, mais il s'agit de la septième baisse consécutive de l'indice, la pire depuis la fin août-début septembre de l'année dernière.

L'indice MSCI Asia ex-Japan a également enregistré une baisse plus importante de 0,7 %.

Les trois principaux indices de Wall Street ont toutefois progressé, et les gains de 0,4 % enregistrés par le S&P 500 et le Nasdaq ont été particulièrement impressionnants compte tenu de la dernière hausse des rendements obligataires américains, qui ont atteint de nouveaux sommets pluriannuels.

Le rendement à 10 ans a augmenté de 10 points de base lundi pour atteindre 4,55 %, son niveau le plus élevé depuis 2007. Comme le notent les analystes de la Deutsche Bank, il s'agit également d'un territoire historiquement significatif - la moyenne du rendement à 10 ans depuis 1799 est d'environ 4,50 %.

Le rendement "réel" du Trésor américain à 10 ans, corrigé de l'inflation, est également en train de franchir un nouveau palier, dépassant encore le niveau de 2 %. Les analystes de Barclays soulignent que la hausse des taux réels américains à long terme, en particulier après une réunion de la Fed, exerce une pression quasi générale sur les monnaies des marchés émergents. Cette situation s'est largement vérifiée lundi - le yuan chinois est retombé à son plus bas niveau en deux semaines - et la valeur globale du dollar par rapport à un panier de devises majeures a atteint son plus haut niveau depuis novembre. Les ingrédients de base d'un resserrement des conditions financières des marchés émergents sont en place, et c'est exactement ce qui est en cours. Les indices de conditions financières de Goldman Sachs pour la Chine et les marchés émergents en général sont les plus élevés depuis près d'un an. En Chine, le secteur de l'immobilier est de nouveau sous les feux de la rampe après que les actions du promoteur immobilier Evergrande ont chuté de 21 % lundi en raison de l'incertitude renouvelée quant à la restructuration de la dette de l'entreprise. L'indice général du secteur immobilier a chuté de 2,5 %. Les actions d'Evergrande ne valent pratiquement rien, mais la société est d'une importance systémique : c'est le promoteur le plus endetté au monde et le secteur immobilier représente environ un quart de l'économie chinoise. Les conflits commerciaux entre la Chine et ses principaux partenaires commerciaux, tels que les États-Unis et l'Union européenne, ont récemment fait l'objet de gros titres négatifs, mais il semble que les discussions entre le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, et les fonctionnaires de Pékin aient progressé, même s'il ne s'agit que de petits pas.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation de l'IPP des services au Japon (août)

- Production manufacturière de Singapour (août) - Discours de Neel Kashkari de la Fed