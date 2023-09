Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les investisseurs en Asie abordent le dernier jour de négociation d'un trimestre difficile - également une journée remplie d'indicateurs économiques de premier plan en provenance du Japon - dans un état d'esprit légèrement meilleur après un rebond bien nécessaire du sentiment mondial et des actifs à risque jeudi. Les ventes au détail japonaises, la production industrielle, la confiance des consommateurs et les données sur l'inflation à Tokyo sont en tête du calendrier régional de vendredi, qui comprend également les chiffres du crédit et des prêts australiens et les données manufacturières et de la balance courante thaïlandaises. Les investisseurs ne pourront toutefois pas se reposer complètement sur leurs lauriers durant le week-end, car la saga Evergrande, qui évolue rapidement, constitue une lecture passionnante. En outre, les indices des directeurs d'achat du secteur manufacturier et du secteur des services de la Chine pour le mois de septembre - officiels et non officiels - seront publiés dimanche. Les marchés chinois seront ensuite fermés pour les vacances de la semaine d'or.

Ces quelques semaines et ce trimestre ont été difficiles.

L'indice boursier mondial MSCI a enregistré jeudi sa première hausse en dix jours, mettant fin à sa plus longue série de pertes depuis novembre 2011. S'il n'augmente pas de 4 % vendredi, il affichera sa première perte trimestrielle depuis un an.

L'indice MSCI Asia ex-Japan s'est encore plus mal comporté. Il est en passe de reculer de 5 %, ce qui constituerait sa deuxième perte trimestrielle consécutive et sa septième sur les neuf dernières.

D'autres statistiques relatives à l'Asie pour le trimestre en cours révèlent la même chose.

Le yen est en baisse depuis trois trimestres consécutifs, et 10 sur les 11 derniers ; l'indice immobilier de Hong Kong est en baisse depuis trois trimestres, avec une chute de 17 % au troisième trimestre et une perte de 30 % depuis le début de l'année, ce qui laisse présager la pire année depuis 2008 ; et les actions chinoises sont en baisse depuis deux trimestres consécutifs, pour la première fois depuis 2019. Les moteurs sont désormais bien connus : hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, envolée des rendements des bons du Trésor et forte remontée du dollar, mais aussi sous-performance chronique de la Chine, resserrement des conditions financières et inquiétudes croissantes concernant l'économie mondiale.

Il se peut que certaines de ces conditions soient tendues et que la morosité soit trop forte. Une reprise partielle de l'appétit pour le risque et un renversement de bon nombre de ces transactions au début du quatrième trimestre constitueraient-ils une surprise totale ? L'évolution du marché jeudi montre que rien n'évolue jamais en ligne droite. Bien que le rendement du Trésor à 10 ans ait atteint un nouveau sommet intrajournalier, les rendements américains ont baissé sur l'ensemble de la courbe, le pétrole et le dollar ont enregistré des pertes notables, et les actions ont finalement progressé. Pour rester dans le positif, le Fonds monétaire international a déclaré jeudi qu'il voyait des signes de stabilisation économique en Chine et qu'il était convaincu que le pays pouvait croître plus rapidement s'il prenait des mesures pour rééquilibrer la croissance de l'investissement vers les dépenses de consommation.

Sur le marché des devises, le yuan a connu sa meilleure journée en deux semaines, le yen s'est un peu plus éloigné du niveau de 150 dollars, et l'indice du dollar a baissé de 0,5 %, sa plus forte baisse en près de trois semaines.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Japon : chômage, ventes au détail, production industrielle (août)

- Japon : inflation (IPC) à Tokyo (août)

- Australie prêts, crédit (août)