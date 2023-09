Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques sont prêts pour une ouverture positive jeudi après que les investisseurs aient interprété la dernière lecture de l'inflation américaine comme une confirmation que la Réserve fédérale ne relèvera pas les taux d'intérêt la semaine prochaine et pourrait prolonger sa pause. Cependant, bien que le pétrole et les rendements du Trésor aient légèrement baissé, l'élan de Wall Street s'est estompé à la clôture du marché mercredi, laissant les investisseurs se demander si les perspectives de la politique américaine étaient vraiment devenues plus claires.

La réponse est probablement non. En revanche, le tableau de la politique mondiale pourrait être beaucoup plus clair jeudi, lorsque la Banque centrale européenne rendra sa dernière décision sur les taux d'intérêt. Les marchés placent une probabilité de 65 % sur une augmentation d'un quart de point, augmentant leurs paris hawkish après un rapport de Reuters selon lequel la banque centrale s'attend à ce que l'inflation de la zone euro reste au-dessus de 3 % l'année prochaine. Le calendrier des données économiques de l'Asie et du Pacifique prévoit quelques publications de premier plan pour jeudi, notamment le chômage australien, les commandes de machines japonaises, l'inflation de gros en Inde et le commerce indien. L'inflation annuelle des prix de gros en Inde devrait être négative pour le cinquième mois consécutif, mais continuer à s'éloigner de la déflation de 4 % enregistrée en juillet. Le taux de chômage australien devrait rester stable à 3,7 %.

Sur les marchés des devises, une mini divergence entre le yen japonais et le yuan chinois semble se dessiner. Le yen a abandonné la plupart de ses gains suite aux commentaires hawkish de la Banque du Japon au cours du week-end et est de nouveau en territoire d'"alerte d'intervention", tandis que le yuan a connu mercredi sa plus forte clôture en plus d'une semaine. En ce qui concerne la Chine, la banque centrale a déclaré qu'elle adopterait la politique monétaire appropriée pour augmenter la demande et les prix dans l'économie, et les investisseurs surveilleront également les divisions entre les États-Unis et la Chine, dont la dernière manifestation est la querelle sur les iPhones.

La Maison-Blanche a déclaré mercredi qu'elle observait avec inquiétude les interdictions apparentes d'utilisation des iPhones d'Apple par certains représentants du gouvernement chinois, ajoutant qu'il s'agissait de représailles agressives et inappropriées. Pour sa part, Pékin insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'interdiction d'achat et d'utilisation de téléphones de marques étrangères. Mais un autre front pourrait s'ouvrir dans les guerres commerciales et diplomatiques de la Chine, après que la Commission européenne a ouvert mercredi une enquête sur l'opportunité d'imposer des droits de douane punitifs pour protéger les producteurs de l'UE contre les importations de véhicules électriques chinois moins chers qui, selon elle, bénéficient de subventions de l'État.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Chômage en Australie (août)

- Inflation des prix de gros en Inde (août)

- Japon : commandes de machines (juillet)