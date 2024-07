Un regard sur les marchés asiatiques à venir par Alden Bentley

Les marchés ont été modérés avant les résultats du deuxième trimestre d'Alphabet et de Tesla publiés après la clôture des échanges réguliers mardi. La première des méga-capitalisations du marché à faire rapport a laissé une image mitigée pour les échanges après les heures de bureau, avec la possibilité de se répandre à travers les fuseaux horaires mercredi.

Les actions des deux entreprises ont chuté malgré des revenus plus élevés que prévu.

En dehors des résultats, il n'y a pas grand-chose sur le radar, en termes d'indicateurs économiques, jusqu'à la publication jeudi du PIB américain du deuxième trimestre et vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de juin, dont les marchés parient qu'ils ouvriront la voie à un assouplissement de la politique monétaire de la Fed en septembre.

Reste la politique. Avec le nouveau paysage électoral américain, les marchés se préparent à une plus grande volatilité, bien qu'il n'y ait eu que peu de signes en ce sens mardi. La vice-présidente Kamala Harris s'est pratiquement assurée la nomination en tant que candidate démocrate à la présidence pour affronter le républicain Donald Trump le 5 novembre, après que le président Joe Biden s'est retiré de la course dimanche.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ont soutenu la candidature de Mme Harris lors des élections et une majorité de délégués du parti se sont engagés en sa faveur.

Selon un sondage national Reuters/Ipsos réalisé lundi et mardi, Mme Harris devance M. Trump à 44 % contre 42 %, une différence qui se situe dans la marge d'erreur de 3 points de pourcentage. Harris et Trump étaient à égalité à 44% dans un sondage réalisé les 15 et 16 juillet, et Trump menait d'un point de pourcentage dans un sondage réalisé les 1er et 2 juillet, tous deux dans la même marge d'erreur.

Si l'indice de volatilité VIX du CBOE est retombé à près de 14,5 mardi, il était à son plus haut niveau depuis près de deux mois, au-dessus de 17, il y a deux jours, dans un contexte de prudence à l'approche du vote dans ce qui a déjà été l'une des années électorales les plus dramatiques de l'histoire.

Quel que soit l'élu, il est certain qu'il adoptera une ligne dure avec la Chine sur le commerce et Taïwan. Il n'est pas évident de savoir ce qui permettra de stabiliser les actions chinoises, qui ont enregistré mardi leur plus forte baisse en une journée depuis six mois, après que les mesures de relance agressives prises par Pékin à la suite du plénum du parti n'ont pas réussi à renforcer la confiance.

Pendant ce temps, le Nikkei .225 du Japon sort de cinq jours de baisse consécutifs, en partie grâce à la faiblesse du yen. La monnaie a augmenté à 155,615 pour un dollar à la fin des échanges américains après qu'un haut responsable du parti au pouvoir ait appelé la BOJ à normaliser la politique monétaire et à maintenir les taux d'intérêt stables.

Le marché boursier taïwanais a surmonté ces pertes et est le plus performant d'Asie cette année, en grande partie grâce à TSMC , la société cotée en bourse la plus précieuse d'Asie, qui a augmenté de plus de 4 % mardi. Mais des inquiétudes subsistent quant aux restrictions que Washington pourrait imposer aux ventes de semi-conducteurs à la Chine.

Quatre des cinq méga-capitalisations restantes du groupe Magnificent 7 - Meta , Microsoft, Amazon et Apple - publient leurs résultats la semaine prochaine. Les investisseurs devront attendre la fin du mois d'août pour connaître les chiffres de la super-méga entreprise d'intelligence artificielle Nvidia.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Sentiment des consommateurs en Corée du Sud (juillet)

- Flash PMI Australie (juillet)

- Flash PMI Japon (juillet)