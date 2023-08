Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

L'assouplissement substantiel des perspectives de taux d'intérêt américains à court terme à la suite de l'indicateur de l'emploi aux États-Unis mardi a déclenché une reprise des actions et d'autres actifs à risque qui devrait ouvrir la voie à un démarrage en force des marchés asiatiques mercredi.

L'inflation australienne, la confiance des consommateurs japonais et les chiffres de l'inflation allemande plus tard dans la journée sont les principales données du calendrier économique de mercredi qui pourraient faire bouger les marchés asiatiques, qui ont commencé la semaine sur les chapeaux de roue. Une série de mesures prises par la Chine pour stimuler les marchés boursiers nationaux a eu un effet immédiat - l'indice de référence chinois des valeurs sûres a enregistré mardi des gains consécutifs de 1 % ou plus pour la première fois depuis janvier.

L'appétit pour le risque a été alimenté par l'indice JOLTS des créations d'emplois aux États-Unis, qui a atteint son niveau le plus bas depuis mars 2021. Les marchés monétaires ont rapidement balayé les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année, les rendements à court terme ont plongé et les actions ont explosé.

Le Nasdaq a progressé pour la troisième journée consécutive, enregistrant sa plus forte hausse en un mois, le S&P 500 s'est rapproché à moins de 2,5 % du pic de cette année et l'indice MSCI World a connu sa meilleure journée depuis le 2 juin. Les crypto-monnaies, quant à elles, ont fait un retour en force mardi après qu'un tribunal américain a statué que la Securities and Exchange Commission aurait dû approuver une demande de Grayscale Investments visant à créer un fonds négocié en bourse de bitcoins au comptant.

La victoire historique de Grayscale, qui pourrait ouvrir la voie au premier produit de ce type, a entraîné une hausse de 7 % de la crypto-monnaie de référence, le bitcoin, la plus forte hausse depuis mars.

Si l'on met tout cela bout à bout, il y a tout lieu de penser que les marchés asiatiques ouvriront dans le vert mercredi. Reste à savoir combien de temps cela durera. Il n'est pas nécessaire de rappeler aux investisseurs les raisons pour lesquelles les étrangers ont été vendeurs nets d'actions chinoises via Stock Connect au cours de 15 des 17 dernières séances boursières, et pourquoi les investisseurs nationaux désillusionnés cherchent à s'exposer à des actifs étrangers. S'adressant aux journalistes lors de sa visite de quatre jours en Chine, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré mardi que les entreprises américaines se plaignaient auprès d'elle que la Chine était devenue "invincible parce que trop risquée". En ce qui concerne les résultats, certaines grandes entreprises chinoises, dont Bank of China, ICBC et Country Garden, publient leurs derniers résultats mercredi.

Sur le front des données régionales, l'inflation australienne devrait avoir diminué en juillet pour atteindre 5,2 %, son niveau le plus bas depuis un an et demi. La nouvelle directrice de la banque centrale, Michele Bullock, a averti mardi que l'inflation était encore trop élevée et qu'il pourrait être nécessaire de relever à nouveau les taux.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Australie (juillet)

- Confiance des consommateurs japonais (août)

- Allemagne IPC (août)