Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques devraient ouvrir sur la défensive jeudi, les investisseurs anticipant une nouvelle baisse de l'activité commerciale chinoise dans un contexte de hausse des rendements obligataires américains, de nouveaux sommets pour 2023 pour les prix du pétrole et d'une chute brutale à Wall Street.

La banque centrale de Malaisie devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,00 % pour une deuxième réunion, les données sur les réserves de change chinoises et les chiffres du commerce australien sont également attendus, et les ministres des finances et de l'énergie du G20 se réunissent en Inde avant le sommet des dirigeants qui se tiendra ce week-end. L'humeur générale du marché se dégrade au fur et à mesure que le mois de septembre avance, le dernier catalyseur étant une lecture étonnamment forte de l'activité du secteur des services américain et de la pression sur les prix qui a remis sur la table une éventuelle hausse des taux de la Fed plus tard dans l'année.

La hausse du pétrole, qui a atteint de nouveaux sommets pour l'année, continue d'inquiéter les investisseurs. Pour la première fois cette année, les prix à terme du brut américain sont plus élevés qu'il y a 12 mois, ce qui signifie que l'impulsion désinflationniste s'est inversée. C'est une bonne nouvelle pour les exportateurs de pétrole, mais une moins bonne pour les importateurs de pétrole comme le Japon, qui importe la quasi-totalité de son énergie. Le yen est extrêmement faible et les hauts fonctionnaires japonais avertissent que toutes les options pour soutenir la monnaie sont sur la table. Ailleurs sur les marchés des changes asiatiques, le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau depuis 10 mois mercredi, à 7,32 pour un dollar, et se trouve à un cheveu d'atteindre des profondeurs inégalées depuis fin 2007.

Les investisseurs pourraient recevoir d'autres rappels sur la vulnérabilité de la monnaie à partir des chiffres du commerce chinois et des réserves de change jeudi.

Le commerce chinois a été l'un des plus grands signaux d'alarme économique cette année. Les exportations et les importations ont toutes deux chuté, reflétant la faible demande étrangère pour les produits chinois et la faible demande intérieure.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la situation se poursuive en août - une baisse de 9,2 % des exportations et de 9,0 % des importations en glissement annuel - bien qu'elle ne soit pas aussi grave qu'au cours des derniers mois.

Les réserves de change n'ont pas tendance à faire bouger les marchés, mais une nouvelle baisse pourrait être considérée - à tort ou à raison - comme une nouvelle preuve de la vulnérabilité du yuan et du refroidissement de Pékin sur les actifs libellés en dollars.

Les réserves de change nominales de Pékin ont augmenté cette année, alors même que la valeur nominale des avoirs de Pékin en bons du Trésor américain est tombée à son plus bas niveau depuis 14 ans. Cela suggère que la Chine se diversifie, que ce soit au niveau des devises, des actifs libellés en dollars ou des deux.

Les réserves devraient être tombées à 3 187 milliards de dollars en août, contre 3 204 milliards de dollars en juillet. À la fin de l'année dernière, elles s'élevaient à 3 128 milliards de dollars.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Commerce avec la Chine (août)

- Décision sur les taux d'intérêt en Malaisie

- Commerce avec l'Australie (août)