Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les chiffres de l'emploi et du secteur des services aux États-Unis n'inspireront pas beaucoup les marchés asiatiques cette semaine, en raison de l'ambiguïté de l'économie et de la politique de la Fed qui a agité les marchés vendredi. Cependant, une poignée de rapports économiques régionaux à paraître et les élections à Taïwan samedi, avec des ramifications géopolitiques, retiendront l'attention.

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi, même si le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs pires résultats hebdomadaires depuis des mois, après que le département du travail a annoncé que les employeurs américains avaient embauché plus de travailleurs que prévu le mois dernier, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu.

Les marchés ont d'abord réduit les paris selon lesquels la Fed commencerait à réduire les taux d'intérêt en mars, avant que l'Institute for Supply Management (ISM) ne déclare que l'emploi dans le secteur des services a plongé à 43,3 en décembre, au niveau le plus bas depuis juillet 2020, ce qui a rétabli une partie de la spéculation selon laquelle les décideurs politiques relèveraient les taux au début de l'année 2024.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a oscillé autour du niveau de 4 % en raison des opinions divergentes sur la vigueur de l'économie, terminant la journée autour de 4,05 %, tandis que son gain hebdomadaire de 13,1 pb était le plus important depuis la mi-octobre.

L'indice du dollar a terminé peu modifié. Le yuan a légèrement augmenté par rapport au dollar, ce qui s'accorde avec les informations selon lesquelles les banques publiques chinoises ont été actives sur les marchés des changes la semaine dernière pour tenter de contenir la chute du yuan, selon quatre personnes ayant une connaissance directe de la situation.

Dimanche, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que la Chine allait sanctionner cinq fabricants américains de matériel militaire en réponse à la dernière série de ventes d'armes américaines à Taïwan. Ces sanctions interviennent une semaine avant les élections présidentielles et législatives du 13 janvier à Taïwan, que la Chine a présentées comme un choix entre la guerre et la paix.

Le dollar/yen a terminé la journée de vendredi en hausse de 0,02%, juste assez pour prolonger la série de gains de 2024 à quatre jours.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, subit des pressions pour mettre fin à la politique de taux d'intérêt négatifs. Le tremblement de terre dévastateur de la semaine dernière pourrait rendre plus difficile la relance de l'économie et de l'inflation.

Lundi, les dépenses des ménages et l'indice des prix à la consommation de Tokyo pour le mois de décembre pourraient influencer le Nikkei et les JGB.

Plusieurs autres rapports sur l'IPC sont attendus cette semaine, notamment l'IPC australien mardi, l'IPC chinois jeudi, l'IPC indien vendredi et la publication très attendue de l'IPC américain jeudi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés cette semaine :

- IPC de Tokyo Lundi (décembre)

- Dépenses des ménages au Japon Lundi (décembre)

- Corée du Sud : taux de chômage Mardi (décembre)