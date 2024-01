Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Wall Street a salué l'année 2024 par une vague de ventes d'actions et d'obligations, suggérant que l'ambivalence met de côté l'optimisme de fin d'année concernant un atterrissage en douceur et la désinflation. La confiance dans le fait que la Réserve fédérale pourrait commencer à abandonner le resserrement de sa politique monétaire en mars a incité le S&P 500 à battre des records le mois dernier et à enregistrer l'une des plus fortes baisses trimestrielles des rendements des obligations de référence depuis près de trois ans.

Alors que cette prudence aux États-Unis pourrait se répercuter sur les actions japonaises lors de la réouverture des marchés à Tokyo mercredi, les haussiers ont leur propre liste de justifications d'achat, de la chute de 7 % du yen à la confiance accordée aux actions japonaises par Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, en 2023.

Ils pourraient s'inspirer de l'indice de référence sud-coréen KOSPI, qui a clôturé le premier jour de cotation de l'année mardi par un gain de 0,55 % et a atteint son plus haut niveau en 19 mois.

Le gain annuel de 28 % du Nikkei est le plus important de la décennie et il a terminé l'année à moins de 1,0 % du sommet de 33 ans atteint en novembre. Toutefois, les principales données économiques japonaises attendues cette semaine sont peu motivantes. Il en va de même pour les indicateurs des autres grands marchés asiatiques, l'indice des prix à la consommation de décembre de la Thaïlande, attendu mercredi, étant peut-être le plus important.

Le yen s'est affaibli sur les marchés étrangers mardi après avoir atteint des sommets de cinq mois la semaine dernière. Le dollar/yen a augmenté de 0,8% à 141,97. Par rapport au yuan chinois, le dollar a augmenté de 0,36% à 7,1510. Le dollar australien était en baisse de 0,72 % à 0,6762 $US.

Le principal moteur de la semaine sera probablement le rapport sur la masse salariale américaine de décembre, publié vendredi, qui aidera les participants au marché à deviner le moment où la Fed réduira ses taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders s'attendent à près de 70 % de chances que la Fed maintienne ses taux lors de sa réunion de janvier, avec une réduction de 25 points de base en mars.

Le S&P 500 a chuté de 0,56 % mardi et le Nasdaq, à forte composante technologique, s'est effondré de 1,63 %. Le Dow Jones s'est contenté d'un gain de 0,07 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, les traders ayant réduit les attentes de réduction des taux en 2024. Mais le Japon étant fermé, le plus grand propriétaire étranger de bons du Trésor n'était pas sur le marché.

"Les choses se sont peut-être un peu emballées, qu'il s'agisse des valorisations des actions ou des prévisions de réduction des taux d'intérêt du Trésor", a déclaré David Albrycht, directeur des investissements chez Newfleet Asset Management. "Les gens sont devenus très complaisants en pensant que la Fed allait procéder à un atterrissage en douceur, mais ce n'est pas encore clair".

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- IPC de la Thaïlande (décembre)

- Enquêtes de conjoncture en Chine, PMI (décembre)

- Procès-verbal du FOMC (décembre)