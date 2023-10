Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une nouvelle hausse du dollar et des rendements obligataires américains lundi suggère que la dynamique de ces actifs - qui donnent le ton aux marchés du monde entier - n'est pas prête de ralentir simplement parce que le dernier trimestre de l'année est en cours.

Au contraire, elle s'accélère. Les marchés asiatiques pourraient être secoués mardi après que le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a dépassé 4,70 %, son niveau le plus élevé depuis 2007, et que le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un an.

Les investisseurs asiatiques attendent également la dernière décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie et ses orientations pour mardi. Mais c'est la hausse continue des rendements du Trésor américain et du dollar qui donnera le ton dans la région.

Du point de vue des devises asiatiques, ces mouvements peuvent rapidement faire boule de neige. La hausse des rendements américains stimule le dollar, ce qui fait baisser les monnaies asiatiques et fait craindre que les pays dont les taux de change sont particulièrement faibles n'interviennent en vendant leurs réserves de change, ce qui aurait pour effet d'augmenter les rendements américains. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'elle s'estompe.

Le Japon se trouve dans ce type de territoire ou à peu près. Le dollar est à un cheveu de 150,00 yens - le yen est à son niveau le plus bas depuis plus de 50 ans sur la base du taux de change effectif réel - et Tokyo pourrait intervenir à tout moment, en vendant éventuellement une partie de son énorme réserve de bons du Trésor américain.

Mais la Banque du Japon se bat également sur le front du marché obligataire national, en annonçant lundi qu'elle mènera des opérations supplémentaires d'achat d'obligations, alors que le rendement à 10 ans a atteint son plus haut niveau en dix ans, à 0,78 %.

Une enquête très suivie de la BOJ a montré lundi que le climat des affaires au Japon s'est amélioré au troisième trimestre, l'humeur des grandes entreprises non manufacturières s'étant améliorée pour atteindre des niveaux jamais vus depuis 1991. Cela renforcerait l'idée que la BOJ est sur le point d'abandonner 30 ans de politique monétaire ultra-libre, d'où la hausse des rendements nationaux.

Mais le yen continue de glisser, ce qui laisse penser qu'il est toujours influencé par les rendements américains et le dollar. Il faut faire des concessions.

La banque centrale australienne devrait maintenir son taux d'intérêt directeur à 4,10 % mardi, selon un sondage Reuters, mais l'augmenter à un maximum de 4,35 % d'ici la fin de l'année, car l'inflation reste supérieure à l'objectif fixé.

La totalité des 32 économistes interrogés les 27 et 28 septembre, à l'exception de deux d'entre eux, s'attendaient à ce que la RBA maintienne son taux d'intérêt officiel. Les deux économistes atypiques prévoyaient une hausse de 25 points de base.

Comme presque toutes les devises du monde lundi, le dollar australien a été écrasé par la vague d'achats de dollars américains, chutant de plus de 1 % à 0,6363 $. Il s'agit de la chute la plus importante en un jour depuis un mois.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux d'intérêt

- PMI des services en Australie et au Japon (septembre)

- PMI manufacturier de la Corée du Sud (septembre)