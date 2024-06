Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le sentiment des investisseurs est fragile alors que les marchés asiatiques atteignent le milieu de la semaine, l'angoisse bouillonnante et la volatilité politique à travers le monde émergent s'ajoutant à l'inquiétude croissante concernant la croissance économique américaine et mondiale.

Les actifs indiens, en particulier, se sont emballés cette semaine en réaction au résultat des élections générales dans le pays, une forte demande de sécurité fait grimper le yen japonais, et les actions régionales sont maintenant en baisse depuis quatre jours sur les cinq derniers.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le calendrier économique chargé de la région, qui comprend : Le PIB australien du premier trimestre, les données révisées du PIB de la Corée du Sud, les données de l'indice des directeurs d'achat du secteur des services de l'Australie, de la Chine et de l'Inde, ainsi que l'inflation de la Thaïlande et des Philippines.

Ces indicateurs contribueront largement à définir les attentes des investisseurs en matière de politique économique dans la région. Les espoirs de réduction des taux sont également susceptibles d'augmenter si les perspectives d'un assouplissement plus important de la part de la Fed continuent de croître - près de 50 points de base de réduction des taux américains cette année sont maintenant pris en compte, contre environ 30 points de base la semaine dernière.

Le dernier indicateur suggérant que l'économie américaine se refroidit a été le rapport "JOLTS" qui a montré que les ouvertures d'emploi ont chuté plus que prévu en avril, poussant le nombre d'emplois disponibles par demandeur d'emploi à son niveau le plus bas depuis près de trois ans.

Wall Street a terminé en quasi-stagnation, malgré la baisse des rendements des bons du Trésor pour la quatrième journée. Les partisans de la hausse des actions pourraient faire valoir que Wall Street a bien résisté aux inquiétudes renouvelées concernant la croissance, mais les marchés plus risqués auront besoin de plus que cela.

Que réserve la journée de mercredi aux marchés indiens ? Les actions ont bondi de 3,4 % pour atteindre de nouveaux sommets lundi après que les sondages de sortie des urnes ont suggéré que le Premier ministre Narendra Modi prolongerait sa majorité, mais elles ont chuté de 5,7 % mardi lorsqu'il est devenu évident qu'il la perdrait en fait.

Les analystes de Barclays estiment que les répercussions sur le marché se feront sentir pendant un certain temps encore, qu'une prime sera réinjectée dans les obligations indiennes et que la banque centrale maintiendra sa présence sur le marché des changes afin de limiter la volatilité et la faiblesse de la roupie.

La volatilité du yen s'accroît également, la volatilité implicite à court terme du dollar/yen ayant connu mercredi sa plus forte hausse depuis un mois, le dollar ayant chuté sous la barre des 155,00 yens.

S'il existe actuellement une offre de valeur refuge sur le marché des changes, elle semble aller au yen, qui bénéficie du soutien potentiel du plus grand flux de rapatriement au monde.

Le Japon est le plus grand créancier du monde avec un montant net de 3,36 trillions de dollars investis à l'étranger, dont plus de la moitié sous forme d'actions et d'actifs de portefeuille de la dette. Même une petite partie de cette somme ramenée au pays peut faire grimper le yen.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- PIB de l'Australie (T1)

- Volatilité du marché indien

- PMI services Chine, Inde, Australie (mai)