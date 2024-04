Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les investisseurs asiatiques qui espéraient un certain soulagement face à la hausse des rendements obligataires américains et à l'envolée du dollar ont été dégonflés par les remarques faites mardi par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et aborderont probablement la journée de mercredi en restant sur leurs gardes.

"Les données récentes ne nous ont clairement pas donné plus de confiance et indiquent au contraire qu'il faudra probablement plus de temps que prévu pour atteindre cette confiance", a déclaré M. Powell à Washington, signalant au monde que l'inflation ne se rapproche pas aussi rapidement que prévu de l'objectif de 2 % de la banque centrale et que les taux d'intérêt devront donc rester plus élevés pendant plus longtemps.

Il semblerait que ce principe s'applique également au dollar américain, aux rendements des obligations du Trésor et aux indices des conditions financières, ce qui constitue une combinaison sous-optimale pour les actifs asiatiques, qui ressentent déjà les effets de la crise.

Mardi, les actions chinoises ont chuté de 1 %, les indices de référence des actions japonaises et de l'ensemble de l'Asie hors Japon ont chuté de 2 %, et les monnaies du continent glissent dans un mouvement exacerbé par la spirale du yen vers 155,00 pour un dollar.

Jusqu'à présent, Tokyo n'a pris aucune mesure à l'égard du yen, ce qui ne manque pas d'irriter les responsables politiques de toute l'Asie. La force du dollar ne manquera pas d'être évoquée lors des discussions entre les ministres des finances et les banquiers centraux participant aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

Mardi, le FMI a revu à la hausse ses perspectives de croissance pour les États-Unis et a déclaré que la croissance plus forte que prévu de la Chine au premier trimestre pourrait entraîner une révision à la hausse de ces perspectives.

En théorie, il s'agit de développements positifs pour les marchés asiatiques. Et la résistance de Wall Street mardi face à une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor pourrait encore insuffler un peu d'optimisme dans les échanges asiatiques mercredi.

Toutefois, cet optimisme pourrait être tempéré par les tensions au Moyen-Orient et par des résultats américains inégaux au premier trimestre.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est à son plus bas niveau depuis deux mois, ayant perdu 4 % au cours des quatre derniers jours. Est-il temps de faire une pause ou le mouvement de vente est-il en train de prendre de l'ampleur ?

La même question pourrait certainement être posée au sujet du yen japonais, qui enregistre presque quotidiennement de nouveaux plus bas en 34 ans.

Les dernières données commerciales japonaises et l'enquête Reuters "tankan" sur le climat des affaires dans les secteurs manufacturier et non manufacturier seront publiées mercredi, mais ne devraient pas faire beaucoup bouger le yen.

En ce qui concerne les facteurs nationaux susceptibles d'avoir un impact sur le yen, hormis les interventions directes, les investisseurs attendront les chiffres de l'inflation et les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, à Washington plus tard dans la semaine.

L'inflation néo-zélandaise sera peut-être le point fort du calendrier économique de l'Asie et du Pacifique mercredi.

Un sondage Reuters montre que l'inflation annuelle au premier trimestre devrait ralentir à 4 %, contre 4,7 % au cours des trois derniers mois de l'année dernière. Il s'agirait du taux le plus bas depuis le deuxième trimestre 2021.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington

- Commerce au Japon (mars)

- Inflation en Nouvelle-Zélande (T1)