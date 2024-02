Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les chiffres de l'inflation japonaise pourraient provoquer le plus grand feu d'artifice sur les marchés asiatiques mardi, poussant potentiellement le yen vers un nouveau plus bas de 2024, plus proche de ses récents creux de trois décennies, et dans un territoire susceptible de déclencher des avertissements plus forts de la part de Tokyo.

Les marchés asiatiques ont commencé la semaine sur une base plus prudente après la frénésie d'achat alimentée par la technologie de la semaine dernière - l'indice MSCI Asie hors Japon a connu sa plus forte baisse depuis plus de deux semaines, et une baisse de 1 % des actions chinoises a mis fin à leur plus longue série de gains en six ans.

Le calendrier économique de mardi est peu chargé, les données sur les comptes courants de Taïwan et les chiffres du commerce de Hong Kong étant éclipsés par les chiffres de l'inflation des consommateurs de janvier au Japon.

Selon un sondage Reuters, l'inflation devrait être tombée en dessous de l'objectif de 2 % de la Banque du Japon pour la première fois depuis près de deux ans, l'inflation de base annuelle devant ralentir à 1,8 % contre 2,3 %.

L'inflation globale devrait également diminuer par rapport au rythme de 2,6 % enregistré en décembre.

Cela pourrait compliquer davantage les plans de normalisation de la politique de la BOJ, après que les chiffres du début du mois ont montré que l'économie est tombée de manière inattendue en récession à la fin de l'année dernière. Une lecture inférieure au consensus pourrait être particulièrement problématique.

Certains économistes pensent que la Banque du Japon pourrait mettre fin à des années de politique ultra souple et relever les taux d'intérêt dès le mois prochain. Mais il pourrait être difficile pour la BOJ de tenir ses promesses et de communiquer avec une inflation inférieure à l'objectif fixé et une économie en récession.

Il n'est donc pas étonnant que le yen reste soumis à une forte pression à la vente. Alors que le dollar est en difficulté par rapport aux principales devises sur la base d'un indice, il atteint de nouveaux sommets pour l'année par rapport au yen, juste en dessous de 151,00 yens.

Les données de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis montrent que les spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur le yen - ce qui revient à parier sur une dépréciation de la monnaie - pour atteindre le niveau le plus élevé depuis novembre et le deuxième plus élevé en six ans.

Il y a des raisons de penser que les autorités japonaises pourraient être moins disposées à procéder à des achats de yens pour soutenir la monnaie comme elles l'ont fait en 2022, mais la position tendue des fonds spéculatifs et des spéculateurs sera presque certainement un signal d'alarme.

Les cambistes ne semblent toutefois pas trop inquiets : la volatilité implicite à trois mois du dollar/yen est à son plus bas niveau depuis près de deux ans.

En Chine, les chiffres officiels ont montré lundi que les banques chinoises ont acheté le plus de dollars à leurs clients par le biais de swaps de change en janvier, ce qui suggère que les exportateurs préfèrent n'acquérir que temporairement la monnaie locale tout en conservant des dollars.

Les médias d'État ont également rapporté que le président Xi Jinping a tenu une réunion d'un organe clé de la politique économique vendredi, la Commission centrale des affaires financières et économiques, pour discuter de la fourniture d'un soutien aux fabricants et de la réduction des coûts logistiques.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation au Japon (janvier)

- Commerce à Hong Kong (janvier)

- Exportations de Taïwan (janvier), compte courant (T4)