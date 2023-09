Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous propose un aperçu des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Reprise du service normal.

Mardi, Wall Street a plié sous le poids des rendements obligataires américains élevés et en hausse, entraînant une forte baisse des actions mondiales et de l'appétit pour le risque, ce qui devrait entraîner une baisse des marchés asiatiques à l'ouverture des marchés mercredi. Une décision sur les taux d'intérêt de la Banque de Thaïlande et les derniers chiffres de l'inflation des prix à la consommation en Australie et des bénéfices industriels chinois sont les points forts du calendrier économique et politique de la région.

Le sentiment des investisseurs est faible et fragile. Les trois principaux indices boursiers américains ont tous perdu plus de 1 % mardi, le Dow Jones Industrials affichant sa pire journée depuis mars et le S&P 500 et le Nasdaq étant tous deux en passe d'enregistrer leurs plus fortes pertes mensuelles de l'année, soit respectivement 5 % et 7 %. Le mouvement des bons du Trésor était loin d'être aussi important que celui de lundi. Mais une nouvelle journée de pentification de la courbe et de hausse des rendements nominaux et réels à 10 ans à de nouveaux sommets pluriannuels a écrasé les actions.

La volatilité à Wall Street s'accroît enfin et, à 19,0, l'indice VIX du vol implicite se rapproche des moyennes à long terme. Il y a quelques semaines à peine, il a enregistré sa clôture quotidienne la plus basse depuis avant la pandémie.

La volatilité du marché obligataire américain - un facteur clé de la stabilité et de la liquidité du marché mondial - a connu sa plus forte hausse depuis le début du mois de juillet. Cette situation se répercutera sur les marchés asiatiques mercredi. Les investisseurs asiatiques noteront également l'importance de la hausse du pétrole brut américain mardi, après quelques jours de consolidation, non pas pour la hausse de 1 % en elle-même, mais parce qu'elle porte la hausse des prix en glissement annuel à près de 20 %. Sachant qu'en juin dernier, le pétrole était encore en baisse de 45 % en glissement annuel, il s'agit d'un revirement remarquable qui explique en partie pourquoi les rendements obligataires à plus long terme augmentent autant.

En Asie, mercredi, la banque centrale de Thaïlande devrait laisser son taux directeur inchangé à 2,25 % et probablement jusqu'en 2024, marquant ainsi la fin d'un cycle de resserrement d'un an, bien qu'une minorité d'économistes interrogés par Reuters s'attende encore à une dernière hausse. Bien que l'inflation ait légèrement augmenté pour atteindre 0,88 % en août, elle est restée en dessous de la fourchette cible de 1 % à 3 % de la banque centrale pendant quatre mois consécutifs, ce qui laisse penser que la Banque de Thaïlande peut cesser de relever son taux.

Si l'on ajoute à cela la hausse mondiale du dollar américain, le baht thaïlandais a atteint son niveau le plus bas depuis novembre. Il a perdu près de 4 % ce mois-ci et est en passe de connaître sa deuxième plus forte baisse mensuelle en deux ans. Entre-temps, il n'y a toujours aucun signe d'intervention des autorités japonaises sur le marché des changes pour soutenir le yen, qui a atteint un nouveau plus bas de 11 mois à proximité du niveau de 150 pour un dollar.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision de la Banque de Thaïlande sur les taux d'intérêt

- Inflation des prix à la consommation en Australie (août)

- Bénéfices industriels en Chine (août)