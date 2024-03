Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'attente est presque terminée. La Banque du Japon rend sa décision politique potentiellement historique mardi dans un contexte de sentiment positif des investisseurs après qu'une vague de sentiment technologique haussier ait compensé la hausse des rendements obligataires américains et ait fait grimper les actions dans le monde entier lundi.

Les valeurs technologiques et les grandes capitalisations ont tiré Wall Street vers le haut, avec en tête la hausse de 4,6 % d'Alphabet - la plus forte depuis quatre mois - à la suite d'un rapport médiatique selon lequel Apple est en pourparlers pour intégrer le moteur d'intelligence artificielle Gemini de Google dans l'iPhone, tandis que Nvidia a également progressé à l'approche de sa conférence annuelle destinée aux développeurs. Le Nikkei japonais ayant déjà entamé la semaine avec un gain de 2,7 % et la Chine ayant publié des données économiques globalement positives lundi, les marchés du monde entier sont sur une base solide avant la grande fête de la Banque centrale du Japon (BOJ). Outre la décision et la conférence de presse du gouverneur Kazuo Ueda mardi, le calendrier de la région Asie-Pacifique comprend également la dernière décision de politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie, de sorte que le dollar australien pourrait être l'une des devises les plus échangées avec le yen.

En effet, le croisement entre le dollar australien et le yen, qui est souvent un bon indicateur de la soif des investisseurs pour les opérations de portage et de l'appétit mondial pour le risque en général, pourrait être la paire de devises à surveiller mardi. Non seulement la BOJ devrait relever ses taux pour la première fois en 17 ans, mettant ainsi fin à huit années de politique de taux d'intérêt négatifs, mais elle pourrait également mettre un terme à son contrôle de la courbe des taux et à ses achats d'actifs à risque, a rapporté le journal Nikkei lundi.

Si la BOJ prend une triple décision concernant les taux, le contrôle de la courbe des taux et les achats d'actifs à risque, les marchés japonais pourraient connaître une hausse vertigineuse mardi.

En ce qui concerne le yen, tout dépendra de l'écart entre les rendements japonais et américains. Les fonds spéculatifs et les spéculateurs ont réduit leur position courte sur le yen, mais celle-ci reste importante par rapport aux normes historiques. Les possibilités de couverture des positions courtes sont nombreuses, mais l'appétit risque d'être faible dans un contexte où les écarts de taux soutiennent le dollar. D'autant plus que la Réserve fédérale annoncera mercredi sa dernière décision politique et ses projections économiques.

La banque centrale australienne, quant à elle, devrait maintenir son taux d'escompte à 4,35 % pour une troisième réunion consécutive mardi et au moins jusqu'à fin septembre, selon un sondage Reuters d'économistes qui prévoient au moins deux réductions de taux au cours du dernier trimestre de 2024.

Alors que les marchés financiers ont prévu des baisses de taux pour certaines grandes banques centrales telles que la Fed et la Banque centrale européenne à partir du mois de juin, la RBA est une exception notable qui n'a pas prévu de telles baisses en milieu d'année.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Décision de politique monétaire au Japon

- Décision de politique monétaire de l'Australie

- Production industrielle du Japon (février, final)