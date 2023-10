Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, présente les marchés asiatiques pour la journée à venir. Le rideau se lève sur la première semaine du trimestre vendredi, une semaine explosive sur tous les marchés, mais qui comporte encore un feu d'artifice majeur qui déterminera en grande partie le sentiment des investisseurs dans les semaines à venir : le rapport sur les salaires aux États-Unis.

Les marchés asiatiques auront fermé avant la publication du rapport sur l'emploi de septembre, vendredi à 8h30 (heure française), mais les investisseurs disposeront de nombreuses données et d'événements plus proches de chez eux pour s'orienter avant de réagir aux chiffres de l'emploi la semaine prochaine.

Un lot de données en provenance du Japon comprend les dépenses des ménages et les chiffres de la consommation, les indicateurs avancés, et les dernières réserves de change.

Les réserves de change seront suivies de plus près que d'habitude. Bien que les chiffres concernent le mois de septembre, ils interviennent quelques jours après que la chute du yen en dessous de 150,00 yens pour un dollar a déclenché une hausse soudaine que beaucoup soupçonnent d'être une intervention des autorités japonaises.

Mais les données du marché monétaire de la Banque du Japon indiquent que le bond du yen mardi n'était pas le produit d'une intervention d'achat de yens. Le yen est en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire d'environ 0,5 %, ce qui est peu, mais constituerait sa meilleure semaine depuis juillet.

Le principal événement politique en Asie sera la décision de la Reserve Bank of India concernant les taux d'intérêt et, plus important encore, ses orientations.

La banque centrale devrait maintenir les taux directeurs à 6,50 %, mais toute nouvelle mesure de retrait de liquidités pourrait à elle seule pousser les rendements du marché à la hausse, entraînant une nouvelle augmentation des taux effectifs.

La roupie se négocie à 83,00 pour un dollar à l'approche de la réunion, soit un niveau inférieur au record de 83,45 pour un dollar atteint en août.

Le dollar américain s'est détendu jeudi, mais s'il se maintient vendredi, il enregistrera au moins sa douzième hausse hebdomadaire consécutive. Il s'agirait d'une série de gains record, selon les données de Reuters.

En ce qui concerne les séries historiques, la courbe des rendements américains à deux ans et à dix ans s'est pentifiée pour la neuvième journée consécutive jeudi, ce qui ne s'était pas vu depuis au moins 2012. La hausse des rendements à long terme a été le principal facteur de volatilité et de stress à l'origine de la récente chute des actions.

Mais les prix du pétrole ont été une source de soulagement cette semaine. Le brut a encore chuté de 2 % jeudi, après la chute de 5,5 % de mercredi, la plus importante depuis un an.

Toutes choses égales par ailleurs, la baisse des prix de l'énergie refroidit les pressions inflationnistes et réduit la nécessité pour les banques centrales de resserrer leur politique. La perspective d'une politique plus souple que prévu devrait à son tour stimuler le sentiment des investisseurs et l'appétit pour le risque.

Après avoir menacé de dépasser les 100 dollars le baril le mois dernier, le pétrole a chuté de près de 15 % d'un pic à l'autre au cours des cinq derniers jours, et son prix d'une année sur l'autre est à nouveau négatif. D'un point de vue politique, cette situation est désinflationniste.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Inde

- Dépenses des ménages au Japon (août)

- Emplois non agricoles aux États-Unis (septembre)