Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les actions asiatiques, en particulier les marchés chinois, ont peut-être mal commencé la semaine, mais la résistance de Wall Street lundi face à l'envolée des rendements obligataires à 10 ans vers de nouveaux sommets pluriannuels pourrait offrir un peu de répit mardi.

L'indice MSCI Asia ex-Japan est en baisse depuis huit jours, sa plus longue série de pertes depuis janvier 2020, et l'indice chinois des valeurs vedettes a chuté neuf fois au cours des onze dernières séances. Le flux de données économiques et de mesures politiques en provenance de Chine reste décevant. Les derniers chiffres montrent que les revenus des ventes de terrains pour le gouvernement ont baissé pour le 19e mois consécutif et que la croissance globale des revenus fiscaux a ralenti en juillet. Les étrangers ont vendu des actions chinoises pour la onzième journée consécutive lundi, abandonnant près d'un milliard de dollars par l'intermédiaire du Stock Connect, et la réaction à la réduction par la banque centrale du taux préférentiel des prêts à un an de 10 points de base et au maintien du taux à cinq ans a été d'une déception écrasante.

L'écart entre les obligations chinoises et américaines à 10 ans s'est creusé à 180 points de base lundi, le plus grand écart depuis janvier 2007 et une source croissante de pression à la baisse sur le yuan.

Selon certaines sources, les banques d'État soutiennent activement le yuan offshore. Toutefois, si le yuan continue de chuter, les spéculations vont certainement se multiplier sur la possibilité d'une intervention plus directe de Pékin sur le marché des changes, par le biais de la vente d'obligations du Trésor américain. Il en va de même pour le Japon et le yen, qui est également extrêmement faible par rapport au dollar et se trouve dans une zone qui a déclenché une intervention record en faveur du yen à la fin de l'année dernière. Certains analystes estiment que Tokyo pourrait intervenir en vendant des dollars autour de 150 yens, à quatre chiffres seulement des 146 yens actuels. Le dollar continue de bénéficier du soutien de la hausse incessante des rendements obligataires américains. Le rendement à 10 ans a atteint 4,35 % lundi, son plus haut niveau depuis fin 2007, et le rendement réel à 10 ans a dépassé les 2 % pour la première fois depuis juillet 2009.

À l'approche du symposium de la Fed à Jackson Hole, le débat entre investisseurs et analystes s'intensifie autour du niveau d'équilibre à long terme des taux d'intérêt - appelé "étoile R" -, des mérites du relèvement de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed et de la question de savoir si les taux d'intérêt nuls de l'après-Grande Crise financière sont définitivement révolus. La hausse de 8,5 % enregistrée lundi par le géant technologique Nvidia, alimentée par l'optimisme des investisseurs à l'approche de la publication de ses résultats cette semaine, a presque à elle seule dopé Wall Street et permis au Nasdaq de connaître sa meilleure journée depuis près de quatre semaines.

L'optimisme n'est pas de mise sur les marchés asiatiques. Les investisseurs espèrent que les retombées se feront sentir mardi.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Sommet des dirigeants des BRICS à Johannesburg

- Indice de confiance des consommateurs en Corée du Sud (août)

- Compte courant de l'Indonésie (T2)