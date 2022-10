MORNING BID-Dollar se nourrit du stress

Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Mike Dolan

Un début de semaine stressant pour les marchés mondiaux a vu le dollar américain se nourrir d'un mélange aigre de tensions géopolitiques, de politiques économiques, de commerce international et d'entreprises.

Bien que les marchés obligataires américains soient partiellement fermés lundi pour le congé de Columbus Day, les jauges de volatilité implicites de Wall St ont encore grimpé avant la lecture critique de l'inflation des prix à la consommation américains pour septembre jeudi et le début de la saison des bénéfices du troisième trimestre.

L'indice de peur VIX a bondi de près de 3 points à plus de 33 en début de journée lundi - son plus haut niveau du mois et un niveau qui marquerait sa plus haute clôture depuis juin s'il se maintient plus tard dans la journée. Et alors qu'une quatrième hausse des taux de la Fed de 75 points de base est à nouveau pleinement évaluée, l'indice DXY du dollar a encore grimpé - et les traders ont commencé à envisager le stress des transactions de fin d'année également.

Avec en toile de fond les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, la semaine a débuté avec de nouvelles secousses dues à l'invasion chancelante de l'Ukraine par la Russie et aux tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Avec l'avertissement de la semaine dernière d'Advanced Micro Devices et Micron Technology sonnant dans les oreilles, le secteur des puces a frémi dans la nouvelle semaine.

Les actions des géants technologiques chinois Alibaba Group et Tencent ainsi que celles des fabricants de puces ont chuté lundi, les investisseurs étant effrayés par les nouvelles mesures américaines de contrôle des exportations visant à ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

L'administration Biden a publié vendredi un vaste ensemble de contrôles des exportations, dont une mesure visant à couper la Chine de certains semi-conducteurs fabriqués partout dans le monde avec des équipements américains. Ces mesures pourraient constituer le plus grand changement dans la politique américaine d'exportation de technologies vers la Chine depuis les années 1990.

De retour après une semaine de fermeture, le large indice boursier de Shanghai a baissé de 1,6 %, Hong Kong a baissé de près de 3 % et le yuan offshore s'est affaibli par rapport au dollar.

Ailleurs, le ministre britannique des finances Kwasi Kwarteng s'est rendu à Washington pour la réunion du FMI - suite aux critiques du Fonds concernant son "mini budget" controversé - et le Trésor britannique a avancé son examen des dépenses au 31 octobre.

La livre, les obligations d'État britanniques et les indices boursiers britanniques se sont tous affaiblis et la Banque d'Angleterre a pris des mesures pour apaiser les inquiétudes concernant l'expiration, à la fin de cette semaine, de son programme d'urgence visant à calmer les turbulences sur le marché des gilts, notamment en doublant la taille maximale de son rachat de dette prévu lundi.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de lundi : * Jour férié Columbus Day - marchés obligataires américains fermés * Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, et Charles Evans, chef de la Fed de Chicago, prennent la parole. L'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philip Lane, prend la parole. * Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale débutent à Washington.