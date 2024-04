Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

L'anxiété et la fatigue liées à la publication des chiffres de l'inflation américaine ont pesé sur les marchés cette semaine, sans parler des vacances dans plusieurs régions d'Asie.

L'Europe pourrait s'attendre à une certaine volatilité alors que les investisseurs se préparent à recevoir ces données, suite à la performance médiocre de Wall Street la veille.

Les actions américaines ont clôturé dans le vert mardi, mais de justesse, malgré la plus forte baisse des rendements du Trésor en un jour depuis plus d'un mois et une chute notable des prix du pétrole.

Le fait marquant en Asie a été l'annonce par l'agence de notation Fitch de la révision à la baisse de la perspective de la note de crédit souveraine de la Chine, citant les risques pour les finances publiques alors que l'économie est confrontée à une incertitude croissante dans sa transition vers de nouveaux modèles de croissance. Les marchés chinois ont à peine bronché.

L'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mars, prévue plus tard, fait suite à un solide rapport sur l'emploi vendredi dernier qui a dépassé les prévisions, soulevant des questions sur la date et l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Les opérateurs de contrats à terme ont réduit leurs paris au niveau le plus bas depuis octobre, soit environ 60 points de base pour les réductions de taux cette année, selon les données de LSEG lundi, alors que l'économie américaine continue d'être forte.

Avant la publication des données, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont fixé les probabilités d'une première réduction en juin à environ 60 %, contre 51 % lundi, selon l'outil FedWatch du CME Group, bien que la possibilité d'un maintien soit passée à 40 %.

Un indice des prix à la consommation solide incitera probablement les marchés à envisager une réduction en juin, ce qui pourrait entraîner une forte hausse du dollar et le risque que le Japon doive intervenir pour défendre son yen.

L'euro est resté stable alors que la réunion de la Banque centrale européenne de jeudi approche à grands pas. La BCE devrait également maintenir ses taux cette semaine, mais les opérateurs qui parient sur le fait que la banque centrale commencera à réduire ses taux en juin attendront des signaux de la part des décideurs politiques.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Données : IPC de mars aux États-Unis, ventes au détail en Italie, PIB en Suède.

Bénéfices : Assemblée des actionnaires d'Airbus, assemblée annuelle des actionnaires de Deutsche Telekom AG, résultats 2023 d'Exor NV.

Adjudications de dette : Dette publique à 3 ans du Royaume-Uni ; réouverture de la dette publique à 17 ans de l'Allemagne