Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La Banque centrale européenne publie des enquêtes sur les attentes en matière d'inflation mardi, qui, avec les discours des décideurs politiques, constituent le point fort d'un calendrier par ailleurs calme.

Les prévisions d'assouplissement renforceraient les paris du marché sur une réduction des taux la semaine prochaine, dont la probabilité est de 92 %.

Le gouverneur de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau, a conforté les attentes de nouvelles baisses en déclarant à un journal allemand que les responsables politiques devraient rester libres sur le calendrier et le rythme des futures mesures.

Cette semaine, les traders se concentrent sur les statistiques de l'inflation américaine, européenne et japonaise, attendues vendredi.

La livre sterling et le dollar néo-zélandais ont atteint leur plus haut niveau en deux mois, alors qu'ils s'approchaient du haut de leurs fourchettes récentes, tandis que les autorités japonaises ont repris leurs avertissements verbaux sur la faiblesse du yen, alors que la devise se rapproche de ses plus bas niveaux en plusieurs décennies.

Les traders pensent que le Japon a vendu environ 60 milliards de dollars pour défendre le yen fin avril et début mai et les données attendues vendredi devraient révéler l'ampleur de la vente de dollars de manière plus détaillée.

Les prix des services aux entreprises japonaises ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis le début de 2015 en avril, ont montré des données mardi, un signe encourageant pour une inflation durable au Japon.

Les ventes au détail australiennes ont légèrement augmenté en avril, un autre signe que les dépenses avares des ménages n'ajouteront que peu à la croissance économique et pourraient ouvrir la porte à des réductions de taux.

Les marchés américains reviennent de vacances mardi et passent à un cycle de règlement raccourci, les acteurs du marché et les régulateurs étant à l'affût de toute difficulté. Certains courtiers disent que cela pourrait attirer les investisseurs asiatiques dans les échanges de devises en début de matinée.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Économie : Enquête sur les attentes d'inflation de la BCE

Discours : Mester de la Fed, Schnabel et Knot de la BCE