Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un autre jour, une autre déception de la part de la Chine.

Cette fois-ci, la Chine a choisi de réduire son taux de prêt de référence à un an de 10 points de base et de laisser le taux à cinq ans inchangé, surprenant les analystes qui s'attendaient à des réductions de 15 points de base dans les deux cas.

Cette nouvelle a fait chuter les valeurs sûres chinoises à leur plus bas niveau depuis neuf mois et a maintenu la pression sur le yuan, même si la Banque populaire de Chine (PBOC) a tenté de le soutenir par une nouvelle fixation ferme. Les analystes estiment que les banques chinoises ont vendu au moins 2 milliards de dollars à l'étranger la semaine dernière pour le compte de la PBOC, mais elles n'ont réussi qu'à interrompre temporairement le déclin du yuan.

Les investisseurs occidentaux semblent toujours penser que Pékin va céder et lancer des mesures de relance budgétaire massives pour relancer l'économie, comme il l'a fait par le passé. Pourtant, les autorités ne donnent aucun signe d'obéissance, de sorte que les marchés financiers ne sont peut-être pas aussi importants qu'ils aiment à le penser.

Cela ne veut pas dire que Pékin ne fait rien. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a dévoilé vendredi un ensemble de mesures visant à renforcer la confiance des investisseurs. Des dizaines d'entreprises chinoises cotées en bourse ont réagi au cours du week-end en présentant des plans d'achat de leurs propres actions. La PBOC a également déclaré que la Chine coordonnerait son soutien financier pour résoudre les problèmes d'endettement des gouvernements locaux, et de nombreux rapports indiquent que les décideurs politiques encouragent les banques à prêter davantage.

Il est clair qu'il ne s'agit pas là de dépenses fiscales dont les investisseurs sont friands, mais peut-être se rend-on compte que Pékin n'est pas prêt à jouer le jeu cette fois-ci. Après les premiers soubresauts, les actions chinoises se sont redressées, le Nikkei a progressé et même l'Aussie est parvenue à se stabiliser.

Si Pékin n'a peut-être pas d'appétit pour les dépenses financées par la dette, on ne peut pas en dire autant des États-Unis, où le déficit budgétaire s'élève à 1 600 milliards de dollars par an. Le type de déficit autrefois associé à la conduite des guerres est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'économie continue de surprendre. La dernière estimation GDPNow de la Fed d'Atlanta est en hausse de 5,8 % en rythme annuel et, bien qu'il s'agisse certainement d'une surestimation, ce trimestre s'annonce comme un véritable feu d'artifice.

Il est certainement beaucoup plus élevé que ce que la Fed avait prévu lors de sa dernière réunion de politique économique et pose un problème de communication au président de la Fed, Jerome Powell, lors de la réunion de Jackson Hole cette semaine. Il pourrait reconnaître la force de la situation et donner ainsi le feu vert à la récente hausse des rendements des bons du Trésor, ou bien souligner que l'inflation a également surpris par son déclin. Il sera intéressant de voir comment il va s'y prendre.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Conférence de presse conjointe des ministres des finances de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de la Suisse et du Liechtenstein.

- Données sur les prix à la production en Allemagne pour le mois de juillet