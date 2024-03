Rae Wee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La chute de 1% du dollar depuis le début de la semaine devrait être la plus forte depuis près de trois mois, et les données sur l'emploi américain de ce soir sont le prochain test pour le billet vert.

Il faudrait un chiffre très, très fort pour changer les perspectives des taux américains, étant donné que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déjà ouvert la porte à une réduction des taux même si le chômage reste bas, tant que l'inflation continue de ralentir.

Selon les prévisions, le nombre d'emplois non agricoles devrait avoir augmenté de 200 000 en février, en baisse par rapport à la hausse exceptionnelle de 353 000 enregistrée en janvier.

"Nous pensons que les licenciements de fin d'année ont été moins nombreux que prévu et que la période des licenciements saisonniers étant désormais derrière nous, nous prévoyons un retour à un rythme plus normal des créations d'emplois", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

Pour l'instant, la première baisse de taux de la Fed semble être en vue - à moins que le rapport sur l'inflation américaine de la semaine prochaine ne prouve le contraire.

Le dollar a jusqu'à présent été le reflet le plus clair des attentes d'assouplissement, avec son récent mouvement à la baisse et le sentiment de risque soutenu qui a permis à l'Aussie de repasser au-dessus du niveau de 0,6600 $.

Les sommets atteints par l'or et le bitcoin cette semaine témoignent également de la vulnérabilité du dollar.

L'euro, lui aussi, est à son plus haut niveau depuis deux mois et s'apprête à vivre sa meilleure semaine contre le dollar depuis des mois, même si la Banque centrale européenne (BCE) a jeté les bases d'une baisse des taux d'intérêt en juin et a abaissé ses prévisions d'inflation.

TOURNER LA PAGE

Alors que la plupart des pays se concentrent sur le cycle d'assouplissement mondial, au Japon, il semble que le moment soit venu de relever les taux.

Les responsables de la Banque du Japon (BOJ) ont commencé à durcir leur discours et se sont montrés de plus en plus convaincus que l'économie japonaise se rapprochait de l'objectif d'inflation de 2 % de la BOJ, juste avant la réunion de politique générale de la banque centrale des 18 et 19 mars.

Les négociations salariales menées par les grandes entreprises japonaises semblent également devoir déboucher sur des augmentations de salaires importantes, ouvrant ainsi la voie à la sortie des taux d'intérêt négatifs de la BOJ, qui pourrait intervenir ce mois-ci, selon certains.

Cela a aidé le yen, qui s'est effondré sous la pression du dollar pendant la majeure partie des deux dernières années, à atteindre son plus haut niveau en un mois par rapport au billet vert vendredi.

L'indice des valeurs bancaires japonaises visait également une hausse hebdomadaire de plus de 6 %, sa plus forte performance depuis septembre, lorsque les spéculations allaient bon train sur un changement imminent de politique à l'approche de la réunion de la BOJ ce mois-là.

"Notre prévision d'un retrait anticipé du NIRP (politique de taux d'intérêt négatifs) en mars et d'une nouvelle hausse des taux en 2024 n'a pas fait l'unanimité, mais davantage de participants au marché et d'économistes pourraient commencer à intégrer ce scénario avant la réunion de mars (sur la politique monétaire)", ont déclaré les économistes de Morgan Stanley MUFG Securities.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

- Production industrielle allemande (janvier)

- PIB révisé de la zone euro pour le quatrième trimestre

- Emplois non agricoles aux États-Unis (février)