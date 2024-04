Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La question de savoir quelle grande banque centrale sera la dernière à réduire ses taux d'intérêt a pris une tournure importante cette semaine, à la suite de signaux pessimistes émis lors de la réunion de politique générale de la BCE et d'un choc sur l'indice des prix à la consommation américain qui se répercute encore sur les marchés.

L'attention en Europe se porte maintenant sur le Royaume-Uni, avec la publication du PIB mensuel de février qui donnera les derniers indices sur la date à laquelle la Banque d'Angleterre agira.

Megan Greene, responsable de la politique monétaire de la BoE, s'est opposée à ce que les parieurs parient sur le fait que le Royaume-Uni réduira ses taux d'intérêt avant la Fed, arguant que l'inflation en Grande-Bretagne était encore plus forte qu'aux États-Unis.

Les marchés peuvent s'attendre à ce que les responsables de la BCE, notamment Pablo Hernandez de Cos, Luis de Guindos et Frank Elderson, donnent des indications sur la politique monétaire lors de divers événements au cours de la journée, tandis que Jeffrey Schmid, Raphael Bostic et Mary Daly, de la Fed, prendront également la parole.

Actuellement, les opérateurs s'attendent à une réduction de la BCE en juin, à un assouplissement de la BoE en août et à une réduction de la Fed en septembre. Le marché des devises reflète ce changement, le dollar se situant à un niveau proche de son plus haut niveau plurimensuel par rapport à l'euro et à la livre sterling.

Le yen, quant à lui, s'accroche à son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport au billet vert, ce qui a incité le ministre japonais des finances à lancer une nouvelle série d'avertissements sur les interventions.

Les actions européennes devraient connaître une nouvelle baisse hebdomadaire, le STOXX 600 entrant dans la journée de vendredi en recul de 0,4 %, et il est peu probable qu'une reprise inspirée par Wall Street se produise, compte tenu de l'accueil mitigé de l'Asie.

Les nouvelles des entreprises deviendront de plus en plus importantes pour la direction des actions à partir d'aujourd'hui, avec les grandes banques - y compris JPM, Wells Fargo et Citigroup - donnant le coup d'envoi de la saison des bénéfices aux États-Unis.

La saison des résultats des grandes entreprises technologiques débutera la semaine prochaine, avec Netflix jeudi.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

PIB du Royaume-Uni (février)

-IPC final de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne (mars)

-Résultats de JPM, Wells Fargo, Citi, BlackRock, State Street.