Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une journée de calme après le dégagement de la semaine dernière sur le marché obligataire et les investisseurs sont de retour pour négocier les prévisions de taux à court terme.

Les traders en Asie ont fait baisser les rendements et le dollar d'un cheveu mardi, avec un œil sur les données de l'inflation américaine de mercredi.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans sont repassés sous la barre des 5 % et des 4 %, respectivement.

Les nouvelles ont aidé les actions, Alibaba étendant ses gains sur l'espoir que l'amende de 984 millions de dollars infligée à Ant Group signale la fin d'une répression qui dure depuis des années et qui a frappé le secteur chinois de la technologie.

La visite de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen à Pékin a également semblé répondre à de faibles attentes, avec peu de signes que les relations tendues s'améliorent, mais aussi peu d'indications qu'elles s'aggravent.

Le yen est aux commandes des marchés des changes, car les investisseurs se retirent des paris à haut rendement sur les marchés émergents, qui ont été financés par des emprunts en yens à bon marché.

Ces transactions sont effectuées en vendant des yens contre des dollars, puis des dollars contre des devises des marchés émergents telles que le peso ou le real, de sorte que pour les inverser, il faut vendre des dollars contre des yens. Le yen a atteint le niveau élevé de 141 pour un dollar pour la première fois en trois semaines.

Ailleurs en Asie, l'extension d'un programme de soutien au secteur immobilier chinois a aidé les promoteurs de Hong Kong. Le Hang Seng a progressé de 1,5 %.

Le calendrier des événements est relativement vide jusqu'aux données de l'IPC américain mercredi et aux bénéfices américains plus tard dans la semaine, bien que les chiffres définitifs de l'inflation allemande et les données de l'emploi britannique soient attendus plus tard dans la journée de mardi.

Les économistes s'attendent à ce que le taux de chômage britannique se maintienne à 3,8 %, ce qui devrait exercer une pression à la hausse sur les salaires et les taux d'intérêt.

Cela semble apporter un soutien spéculatif à la monnaie britannique, avec des positions longues sur la livre sterling proches de leur plus haut niveau en cinq ans et le prix au comptant touchant un sommet de 15 mois lors de la session asiatique.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Données sur l'emploi en Grande-Bretagne

Indice des prix à la consommation (IPC) allemand