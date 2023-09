Vidya Ranganathan, rédacteur en chef de l'actualité financière et des marchés, vous présente les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les chances que la Banque du Japon modifie les paramètres ou les orientations de sa politique ultra-libre étaient très élevées au départ, et la BOJ s'en est tenue au script en ne changeant rien à sa décision vendredi.

Le yen a chuté en réaction, alors même que le ministre des finances, Shunichi Suzuki, évoquait l'urgence de contenir sa chute.

L'attention se porte désormais sur ce que dira le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, lors de sa conférence de presse, étant donné que l'incertitude quant au moment où ce retardataire dans le cycle monétaire mondial agira - déchiré entre des forces nationales et mondiales opposées - ronge les marchés japonais et les investisseurs mondiaux.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la banque centrale abolisse le système de contrôle des rendements à 10 ans d'ici à la fin de 2024. Plus de la moitié d'entre eux estiment que la politique de taux d'intérêt négatifs prendra également fin l'année prochaine.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 10 ans, à savoir 0,745 %, tandis que le yen se dirige rapidement vers son nouveau plus bas niveau de 2023, à savoir 148,45 pour un dollar, également atteint jeudi.

Les actions mondiales et les actifs à risque ont chuté pour la deuxième journée de jeudi et les rendements obligataires américains ont atteint des sommets pluriannuels, les investisseurs s'adaptant aux perspectives de taux révisées de la Fed qui ont confirmé leur position "plus haut pour plus longtemps" sur les taux d'intérêt.

L'indice mondial MSCI a plongé de 1,5 % au cours de la nuit, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en six semaines, tandis que sa cinquième baisse quotidienne consécutive constitue sa pire série depuis le mois de mars. L'indice MSCI Asie hors Japon est stable après que la journée de jeudi se soit révélée être la pire depuis le début du mois d'août, et que Wall Street ait chuté à son plus bas niveau depuis trois mois.

Les décisions étonnamment peu optimistes de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse sont venues compliquer la situation pour les investisseurs. Toutes deux ont maintenu leurs taux en suspens jeudi, déjouant les pronostics d'un relèvement.

Dans un autre développement intéressant pour les investisseurs à revenu fixe, JPMorgan a déclaré qu'il inclurait l'Inde dans son indice de dette des marchés émergents largement suivi, ouvrant la voie à des milliards de dollars d'afflux dans la cinquième plus grande économie du monde.

Les spéculations selon lesquelles Tokyo interviendrait sur le marché des changes pour soutenir le yen ne devraient pas se calmer. Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré jeudi qu'aucune option n'était exclue pour faire face à la "volatilité excessive" et que le Japon communiquait avec d'autres autorités monétaires.

Les marchés européens recevront vendredi les premiers rapports sur les indices des directeurs d'achat pour le mois de septembre, qui ont été lancés par l'Australie et le Japon, tandis que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne se joindront à eux plus tard dans la journée.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Ventes au détail au Royaume-Uni

Royaume-Uni, États-Unis, zone euro : PMI de septembre, PMI des services