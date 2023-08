Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La Chine continue de donner le ton aux marchés, et le ton est résolument sombre.

China Evergrande, l'enfant chéri du boom immobilier, s'est placé sous la protection du chapitre 15 devant un tribunal des faillites américain, mettant un point d'exclamation à une semaine torride pour le secteur immobilier et alimentant l'espoir que les autorités sauteront à un moment donné à la rescousse avec des mesures de relance audacieuses.

Ces espoirs ont peut-être soutenu les actions immobilières chinoises dans la matinée asiatique, mais les marchés plus larges en Chine et dans le reste de la région ont été moroses. L'indice Hang Seng a chuté d'environ 0,7 %, les actions de la Chine continentale, du Japon et de la Corée du Sud étant également en baisse.

La Banque populaire de Chine a fait part de son intention de soutenir à nouveau le yuan aujourd'hui, en fixant le point médian officiel à 1 000 pips de plus que l'estimation de Reuters.

La monnaie a besoin d'une telle aide si elle veut rester à l'écart des plus bas de neuf mois enregistrés jeudi, après une réduction d'urgence des taux d'intérêt cette semaine qui a laissé entrevoir une réduction du taux préférentiel des prêts lundi. Et comme les rendements de référence américains se dirigent vers des sommets antérieurs à la crise financière, l'écart de rendement entre les deux économies se creuse.

La Chine joue également un rôle du côté des rendements américains, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus de voir la Chine encaisser une partie de ses avoirs massifs en bons du Trésor pour financer les ventes de dollars par les banques d'État, ce qui a soutenu le yuan.

Entre-temps, la monnaie américaine devrait connaître une cinquième semaine de hausse consécutive, tirant sa force à la fois des difficultés économiques chinoises - qui renforcent son attrait en tant que valeur refuge - et de données nationales solides - qui renforcent les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Toutefois, le Japon pourrait constituer un obstacle pour le dollar. Le taux dollar-yen a atteint les niveaux vertigineux qui, en septembre dernier, ont incité les autorités japonaises à procéder à la première intervention d'achat de yens depuis une génération.

Bien que les autorités de Tokyo soient restées relativement discrètes jusqu'à présent, les opérateurs se montrent prudents.

Le calendrier européen est peu chargé aujourd'hui et l'Asie devrait retenir l'attention, mais les ventes au détail britanniques seront certainement suivies, car le marché s'interroge sur ce que la Banque d'Angleterre doit faire de plus dans sa lutte contre l'inflation.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, offre un aperçu de la pensée des décideurs de la politique monétaire de l'Union dans un podcast, suivi environ une heure plus tard par les données sur l'inflation de la zone euro.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Ventes au détail de juillet au Royaume-Uni

Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro pour le mois de juillet

Philip Lane s'exprime dans un podcast de la BCE sur le rôle des banques centrales dans la lutte contre l'inflation.