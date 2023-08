Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La semaine a été difficile en Asie, car la nervosité des marchés autour de la Chine ne montre aucun signe d'apaisement. Les données économiques décevantes et la crise immobilière qui ne cesse de s'aggraver ont inquiété les investisseurs et fait tomber les actions asiatiques à leur plus bas niveau depuis le mois de novembre.

Des paiements non effectués sur des produits d'investissement par une grande société fiduciaire chinoise et une chute des prix de l'immobilier ont contribué à assombrir les perspectives de la deuxième plus grande économie du monde.

Zhongzhi Enterprise Group a déclaré aux investisseurs qu'il était confronté à une crise de liquidité et qu'il allait procéder à une restructuration de sa dette, ont déclaré deux sources à Reuters. Cette annonce intervient après que Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire contrôlée par Zhongzhi, a manqué des paiements sur des dizaines de produits d'investissement depuis la fin du mois dernier.

Les investisseurs ont un peu l'impression d'un déjà-vu avec la Chine, car le sentiment à l'égard du pays s'effondre et les marchés boursiers stagnent aux niveaux atteints juste avant que la Chine ne rouvre ses frontières à la fin de l'année dernière. Les actions européennes ont également été paralysées, l'indice paneuropéen STOXX 600 ayant touché un plus bas d'un mois mercredi et prévoyant une ouverture en baisse jeudi.

La sonnette d'alarme ayant été tirée partout, les investisseurs se sont remis à rechercher des actifs sûrs, ce qui a poussé le dollar américain à son plus haut niveau depuis deux mois. Les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, que certains analystes considèrent comme légèrement hawkish, ont également stimulé le dollar.

Ce compte rendu a montré que les responsables étaient divisés sur la nécessité de relever davantage les taux d'intérêt. Mais il est important de se rappeler que la réunion de juillet a eu lieu avant une série de données américaines qui ont souligné la résistance de l'économie. Reste à savoir ce qu'il adviendra des taux américains.

Les opérateurs s'attendent toujours plus ou moins à ce que la Fed ne bouge pas le mois prochain, mais ils ont intégré 36 % de chances d'une hausse en novembre, selon l'outil FedWatch du CME. Certains analystes avertissent que le marché sous-estime encore les chances d'une nouvelle hausse.

L'Angleterre s'est qualifiée pour sa première finale de Coupe du monde de football féminin en battant l'Australie 3 à 1, mettant ainsi fin au conte de fées des coorganisateurs.

L'Angleterre affrontera l'Espagne dimanche et tentera d'ajouter un titre mondial à son triomphe au Championnat d'Europe de l'année dernière. Peut-être revient-il à la maison ?

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Événements économiques : Balance commerciale de la zone euro, données sur l'inflation en Croatie, données sur le chômage aux États-Unis.