Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la semaine a été plutôt calme en Asie, bien que la Chine ait réservé de bonnes surprises avec une production industrielle et des ventes au détail supérieures aux prévisions.

Un bond de 7 % en glissement annuel de la production pour janvier et février, combiné pour lisser l'effet du Nouvel An lunaire, a largement dépassé la médiane de 5 % du marché et ajoute à la preuve que la croissance des usines dans le monde est en train de redémarrer. Les regards sont maintenant tournés vers une série de PMI attendus jeudi pour renforcer le message.

La baisse de 9 % en glissement annuel des investissements immobiliers chinois, le talon d'Achille du pays et un autre argument pour que la Banque populaire de Chine abaisse les taux d'emprunt mercredi, n'a pas été très réjouissante.

La semaine est chargée pour les décideurs politiques, puisque les banques centrales des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège, de l'Australie, de l'Indonésie, de Taïwan, de la Turquie, du Brésil et du Mexique se réunissent toutes.

Les spéculations vont bon train sur le fait que la Banque du Japon (BOJ) mettra fin à huit années de taux d'intérêt négatifs mardi et cessera ou modifiera sa politique de contrôle de la courbe des rendements.

Le journal Nikkei est devenu samedi le dernier média en date à signaler cette évolution, après que les grandes entreprises ont accordé les plus fortes augmentations de salaire en 33 ans.

Il est possible que la BOJ attende sa réunion du 26 avril, car c'est à ce moment-là qu'elle publiera des prévisions économiques actualisées, mais elle a laissé entendre tellement de choses récemment que le marché s'attend à une décision dès maintenant.

Les taux à un mois ont grimpé en territoire positif pour la première fois depuis 2016, bien qu'à seulement 0,01 %.

Le fait que le yen se soit largement détendu et que le dollar ait regagné la barre des 149,00 constitue un changement.

Cela reflète en partie les attentes de la BOJ qui s'efforcera de souligner qu'elle ne vise pas à resserrer sa politique, mais plutôt à passer lentement à quelque chose de moins extraordinaire.

Par conséquent, le marché prévoit des taux d'environ 0,26 % d'ici la fin de l'année, ce qui ferait encore du yen la monnaie de financement de choix pour les opérations de portage.

LES GRAPHIQUES EN POINTILLÉS À L'HONNEUR

La Reserve Bank of Australia (RBA) se réunit également mardi et il est certain qu'elle maintiendra son taux à 4,35 %, bien qu'il y ait un risque qu'elle atténue encore son biais de resserrement.

De même, la Réserve fédérale est considérée comme certaine de maintenir les taux américains à 5,25-5,5 % mercredi et tous les regards seront tournés vers les graphiques en pointillés du FOMC pour les taux et l'inflation.

Les analystes supposent que les décideurs politiques considéreront la récente série de taux d'inflation élevés comme une aberration saisonnière et statistique, mais il y a un risque que le graphique médian s'oriente vers deux baisses de taux de 25 points de base cette année plutôt que vers les trois baisses précédentes.

Les contrats à terme impliquent maintenant environ 58 % de chances d'une première baisse des taux en juin, contre 75 % il y a une semaine, et environ 73 points de base d'assouplissement sont prévus pour cette année.

Beaucoup dépendra du ton que le président Jerome Powell choisira d'adopter lors de sa conférence de presse post-réunion, l'optimisme prudent étant privilégié ces derniers temps.

La Banque d'Angleterre (BoE) se réunit jeudi et devrait maintenir son taux d'intérêt à 5,25 %. Un premier assouplissement en juin est évalué à 50-50, avec 25 points de base entièrement prévus pour le mois d'août et 60 points de base pour l'ensemble de l'année 2024.

Les données sur l'inflation pour février sont attendues mercredi et le résultat pourrait donner le ton de la réunion.

Les marchés considèrent qu'il y a plus de chances - environ 29 % - que la Banque nationale suisse (BNS) réduise son taux de 1,75 % jeudi. L'inflation des prix à la consommation est inférieure de 0,6 point à la prévision de 1,8 % de la banque pour le premier trimestre, tandis que l'inflation de base de 1,1 % est la plus faible depuis janvier 2022.

Le franc suisse s'est éloigné de ses niveaux record par rapport à l'euro au cours des deux derniers mois, franchissant le plancher d'un énorme canal de tendance à la hausse remontant au début de l'année 2021.

Cependant, le taux de change effectif réel du franc reste le plus élevé depuis la brève flambée induite par la crise de 2011 et constitue un frein majeur à la désinflation, ce qui plaide en faveur d'une baisse des taux maintenant que la BNS s'est retirée de l'intervention.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés lundi :

- La Banque du Japon entame une réunion de politique monétaire de deux jours

- Participation de Claudia Buch, superviseur bancaire de la BCE, à une discussion informelle (fireside chat)

- Données définitives de l'inflation de la zone euro pour février et la balance commerciale totale pour janvier