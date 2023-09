Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le thème dominant sur les marchés financiers mondiaux est une fois de plus la politique des banques centrales, et les investisseurs en actions en particulier sont inquiets.

Les données américaines montrent une recrudescence des pressions inflationnistes, alors que les marchés s'étaient habitués à l'idée d'un scénario "Boucles d'or" caractérisé par des atterrissages en douceur et des marchés de l'emploi moins chauds.

Même les actions japonaises, très résistantes, semblent avoir finalement succombé, le Nikkei menaçant de mettre fin à une série de huit jours de hausse. En Chine et en Australie, les marchés ont de nouveau fortement reculé.

Les investisseurs n'étaient pas non plus d'humeur à interpréter les données commerciales chinoises comme un verre à moitié plein, qui étaient mornes mais pas aussi catastrophiques que les économistes l'avaient prédit.

Les efforts constants de la banque centrale chinoise pour soutenir un yuan en chute libre en fixant des points médians officiels plus élevés que le consensus n'ont pas empêché la monnaie d'osciller du côté le plus faible de la ligne très surveillée des 7,3 pour un dollar.

Le dollar continue de dominer tous ses rivaux, atteignant un nouveau pic de 10 mois face au yen, malgré les avertissements du ministère japonais des finances.

Il reste également proche du sommet de trois mois atteint mercredi face à l'euro. Les traders ont préféré se fier aux données plutôt qu'aux protestations des responsables de la BCE qui ont déclaré que le cycle de resserrement n'était peut-être pas terminé avant la réunion de politique générale de la semaine prochaine.

Les chiffres de la production industrielle allemande sont attendus aujourd'hui, le géant du bloc euro menaçant de retomber dans la récession.

Les responsables de la Réserve fédérale s'exprimeront en masse lors d'une conférence sur la fintech organisée par la Fed de Philadelphie, avant d'entrer dans la période d'interdiction des commentaires publics en vue de leur propre réunion de politique générale.

N'oublions pas non plus les réunions du G-20 qui débutent en Inde et qui offriront d'autres occasions de lire les feuilles de thé économiques.

Ce n'est pas le cas de la Chine, dont le président Xi Jinping a choisi de ne pas participer à cette réunion. C'est un signe inquiétant pour certains, non seulement parce que l'économie chinoise est l'un des plus grands risques pour les perspectives mondiales, mais aussi parce qu'elle poursuit une tendance de découplage par rapport à l'Occident.

Vladimir Poutine, bien sûr, n'est pas non plus présent.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Production industrielle en Allemagne

Prix de l'immobilier au Royaume-Uni

PIB révisé de la zone euro

Demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis

La Fed de Philadelphie accueille une conférence sur la fintech

L'Inde accueille les réunions du G-20