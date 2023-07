Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les données sur l'inflation en Chine pour le mois de juin ont surpris à la baisse, les prix à la consommation ayant diminué de 0,2 % sur le mois pour laisser l'IPC annuel inchangé. Les prix à la production ont chuté de 5,4 % sur l'année, la plus forte baisse depuis fin 2015.

À première vue, cela signifie qu'il existe une grande marge de manœuvre pour assouplir davantage les politiques monétaire et budgétaire. Mais cela souligne également l'ampleur du défi auquel Pékin est confronté pour éviter une spirale déflationniste pure et simple. L'expérience du Japon montre ce que la déflation, combinée à une diminution de la population, peut signifier pour une économie.

La faiblesse des données a fait perdre au yuan ses premiers gains, mais les valeurs sûres chinoises sont toujours en hausse, en partie grâce à l'espoir que Pékin relâche son emprise réglementaire sur le secteur technologique.

À l'échelle mondiale, une impulsion déflationniste de la part de la Chine pourrait, à terme, contribuer à compenser l'inflation due aux services dans les pays développés. La désinflation des biens est l'une des principales raisons pour lesquelles les analystes s'attendent à ce que les données de l'IPC américain montrent un ralentissement en juin.

L'inflation globale américaine devrait s'établir à 3,1 %, ce qui représente un revirement remarquable par rapport aux 9,1 % enregistrés un an plus tôt, même si les mesures de base s'avèrent plus difficiles à mesurer. Ce serait une bonne nouvelle pour le marché des bons du Trésor après sa récente déroute.

Certains fonds étaient clairement positionnés sur les obligations en prévision d'un rallye de "fin de cycle de resserrement" qui ne s'est jamais matérialisé, et ont été durement touchés lorsque le marché s'est retourné contre eux.

Le fait que les rendements américains à 10 ans soient toujours à 4,09 % malgré la baisse des chiffres de l'emploi suggère que le marché est encore long et qu'il y a encore de la souffrance à venir.

La flambée des rendements obligataires a eu pour effet secondaire d'ébranler les opérations de portage sur le marché des changes. Tous les investisseurs et leur mère ont emprunté à bas prix en yens pour investir dans des titres à haut rendement, le peso mexicain étant probablement le plus encombré de toutes les transactions.

La hausse des rendements dans les pays développés rend les marchés émergents relativement moins attrayants et peut exercer une pression sur ces positions. À la fin de la semaine dernière, les obligations mexicaines ont été soudainement vendues et le peso a perdu 2,6 % par rapport au yen en deux séances - bien que cela fasse suite à des mois de gains.

De telles transactions sont généralement effectuées en vendant des yens pour des dollars et des dollars pour des pesos, ou toute autre monnaie cible, de sorte que lorsque les positions sont inversées, il en résulte une vente de dollars pour des yens.

C'est probablement l'une des principales raisons pour lesquelles le dollar a chuté de 1,3 % par rapport au yen vendredi, et pour lesquelles tout dénouement majeur des opérations de portage entraînerait le dollar à la baisse, même si ses propres fondamentaux semblent sains.

Néanmoins, un dénouement durable semble peu probable, à moins que la Banque du Japon ne renonce enfin à sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC). La prochaine réunion de la BOJ aura lieu le 28 juillet et de nombreuses banques occidentales prévoient une forme de resserrement, bien que la BoJ elle-même n'ait guère montré de signes de satisfaction. Si cela devait se produire, il s'agirait d'un événement sismique pour les marchés.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et le ministre des finances, Jeremy Hunt, s'expriment lors du dîner annuel de Mansion House.

- La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, prendront la parole lors des événements de lundi.