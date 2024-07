Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés européens sont prêts à démarrer en force le second semestre de l'année après que le premier tour des élections en France ait placé le parti d'extrême droite du Rassemblement national (RN) en tête, mais avec une part plus faible que ne le prévoyaient certains sondages, ce qui a permis à l'euro d'atteindre son plus haut niveau en deux semaines.

Les sondages de sortie des urnes, qui étaient conformes aux enquêtes d'opinion, ont montré que le parti RN de Marine Le Pen était arrivé en tête au premier tour, remportant environ 34 % des voix, devançant confortablement ses rivaux de gauche et centristes.

Les chances de voir le RN eurosceptique et anti-immigration remporter le pouvoir la semaine prochaine restent toutefois incertaines et dépendront des accords politiques conclus par ses rivaux au cours des prochains jours, des marchandages étant déjà en cours.

Les résultats meilleurs que prévu ont fait grimper l'euro, la monnaie unique touchant un pic de deux semaines à 1,076175 $, tandis que les contrats à terme sur les actions ont grimpé de 1 % et que les contrats à terme sur les obligations françaises (OAT) ont gagné 0,12 %.

Le marché français dans son ensemble sera probablement stimulé, d'autant plus que l'indice CAC 40 a chuté de 6 % depuis que le président français Emmanuel Macron a dissous le parlement.

Les analystes soulignent toutefois que la semaine pourrait encore être volatile, car le RN pourrait obtenir une majorité lors du second tour de dimanche prochain.

Les opérateurs et les marchés s'inquiètent du fait que l'extrême droite, ainsi que l'alliance de gauche qui est arrivée en deuxième position dimanche, ont promis de fortes augmentations des dépenses à un moment où le déficit budgétaire élevé de la France a incité l'UE à recommander des mesures disciplinaires.

Outre la France, le Royaume-Uni se prépare également aux élections législatives de jeudi, qui devraient être remportées haut la main par le parti travailliste de l'opposition.

Bien que la livre sterling ait rebondi en juin, perdant près de 1 % au cours du mois, son avenir dépend de la capacité du prochain gouvernement à convaincre les investisseurs frileux de la crédibilité de ses projets de redressement d'une économie stagnante.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

Événements économiques : L'inflation allemande de juin, les données PMI pour juin de la zone euro et de l'Allemagne.