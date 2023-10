Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les traders restent vigilants quant aux perspectives d'intervention sur la monnaie japonaise, alors que le yen se rapproche de plus en plus des 150 pour un dollar, victime d'un dollar fort qui a atteint un nouveau pic de 10 mois face à ses principaux pairs.

Avec une rhétorique plus hawkish cette nuit de la part des décideurs politiques de la Réserve fédérale - sur le fait que les taux d'intérêt doivent rester plus longtemps élevés pour lutter contre l'inflation - et avec des rendements du Trésor à un pic de 16 ans, l'appétit des investisseurs pour le risque a pratiquement disparu alors que l'Europe se réveille.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a chuté mardi à son plus bas niveau de l'année.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités surveillaient de près le marché des devises et se tenaient prêtes à réagir.

M. Suzuki a ajouté que la décision d'intervenir ou non serait déterminée par la volatilité et ne viserait pas des niveaux spécifiques.

Et oui, nous sommes déjà passés par là. Depuis quelques semaines, les opérateurs gardent un œil méfiant sur une éventuelle intervention, alors que le débat sur la question de savoir s'il faut intervenir ou non fait rage.

L'ambiance morose devrait se poursuivre, les contrats à terme indiquant une ouverture en baisse sur les marchés européens. L'indice paneuropéen STOXX 600 a touché son plus bas niveau depuis plus de six mois lundi et devrait encore baisser mardi, très peu de données économiques étant disponibles pour détourner l'attention des investisseurs des craintes liées aux taux d'intérêt et à la hausse des rendements.

Pendant ce temps, la banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt mardi pour un quatrième mois, mais a de nouveau averti qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation dans un "délai raisonnable".

En ce qui concerne les entreprises, Birkenstock, la marque allemande de chaussures haut de gamme, a visé une valorisation entièrement diluée d'environ 10 milliards de dollars pour son introduction en bourse très attendue aux États-Unis, alors que l'activité d'introduction en bourse connaît un regain après deux ans de sécheresse.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Événements économiques : IPC suisse pour septembre, données JOLTS américaines ; Philip Lane, membre du conseil d'administration de la BCE, participera à un panel de discussion.