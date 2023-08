Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la journée a été lent en Asie, avec peu de nouvelles concernant les marchés au cours du week-end. Les actions sont légèrement mixtes, les contrats à terme du Nasdaq s'en tirant le mieux, tandis que le dollar est un peu plus ferme et que les rendements des bons du Trésor sont en légère hausse.

Les commentaires des membres du conseil d'administration lors de la dernière réunion de la Banque du Japon suggèrent qu'ils considèrent le relèvement du plafond des rendements obligataires comme un moyen de prolonger la durée de vie des mesures de relance ultra-légères, plutôt que comme une mesure visant à y mettre un terme à brève échéance.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans sont passés de 0,5 % à 0,62 %, mais la Banque du Japon est intervenue pour acheter du papier et arrêter la ruée vers le nouveau plafond de 1,0 %.

Les rendements des bons du Trésor ont de nouveau augmenté, le marché faisant une concession avant le remboursement exceptionnel de 103 milliards de dollars prévu la semaine prochaine.

La semaine dernière, Bank of America et JPMorgan ont abandonné leurs prévisions de récession aux États-Unis et se sont ralliées au thème de l'atterrissage en douceur. Pourtant, plus l'atterrissage est doux, plus il est en contradiction avec le prix agressif du marché qui prévoit plus de 120 points de base d'assouplissement de la Fed l'année prochaine, ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles la courbe des rendements s'est pentifiée récemment.

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Chine seront des tests majeurs pour les investisseurs cette semaine. La surprise à la baisse de l'IPC américain le mois dernier a fortement stimulé les marchés, de sorte que le risque est que tout ce qui est juste conforme aux prévisions déçoive.

Les analystes s'attendent à une baisse annuelle de l'IPC d'environ 0,5 % et à une diminution des prix à la production d'environ 4 %. Cela promettrait de maintenir la pression à la baisse sur les prix dans les pays développés, mais soulignerait également la nécessité de mesures de relance plus significatives en Chine - ce que Pékin semble peu enclin à faire cette fois-ci.

Il est intéressant de noter que les contrats à terme sur le Nasdaq sont en hausse de près de 0,6 %, ce qui représente un gain solide pour cette zone horaire et pourrait refléter le fait que les haussiers purs et durs ont acheté la baisse des actions technologiques.

La saison des bénéfices est presque terminée et, jusqu'à présent, 79 % des titres du S&P 500 ont dépassé les prévisions, même si cela s'explique en partie par le fait que les analystes ont revu leurs prévisions à la baisse à l'avance, de manière à flatter les résultats pour les actions.

Cette semaine, l'heure est à l'information et au divertissement : Walt Disney, New Corp et Fox devraient tous faire état d'une situation difficile. Disney, en particulier, a connu une série de sorties de films décevantes et ses parcs à thème semblent également en difficulté.

En Asie, la saison des résultats des entreprises reprend, avec Alibaba qui se distingue en Chine, et Sony et SoftBank parmi un flot de grands noms au Japon.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Données sur la production industrielle allemande pour le mois de juin

- Questions-réponses virtuelles avec Huw Pill, économiste en chef de la Banque d'Angleterre

- Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, prend la parole ; la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, anime une table ronde.