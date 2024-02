Rae Wee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés asiatiques se sont effondrés mercredi, les opérateurs ayant revu à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans le courant de l'année et ce que cela signifierait pour les banques centrales du monde entier.

Le changement important dans les attentes de la Fed - d'abord après un rapport sur l'emploi américain et ensuite après la surprise de mardi sur l'inflation - a vu les prix du marché pour les réductions de taux de 2024 tomber d'environ 160 points de base à la fin de l'année dernière à un peu moins de 90 points de base aujourd'hui.

Cela a eu un effet d'entraînement dans le monde entier, les opérateurs s'attendant à une seule baisse de taux de la part de la Banque de réserve d'Australie cette année, au lieu de deux précédemment.

La perspective de taux américains plus élevés et plus longs est également susceptible de limiter la portée de tout assouplissement de la part des banques centrales des marchés émergents, dont certaines avaient relevé leurs taux pour tenter de défendre leurs monnaies face à un dollar en pleine expansion.

"Plus le délai est long, plus les affirmations du dollar américain et la volatilité des rendements risquent d'intensifier les risques de change et le dilemme politique pour les pays émergents d'Asie", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank, à propos des baisses de taux attendues de la Fed.

Les investisseurs se méfieront désormais d'une surprise à la hausse des données sur l'inflation au Royaume-Uni, attendues plus tard mercredi, ce qui réduirait encore les chances que les décideurs divisés de la Banque d'Angleterre s'accordent sur des réductions de taux dans un avenir proche.

SURVEILLANCE DU JAPON

Alors que le Nikkei se dirige vers de nouveaux sommets et que le yen s'affaiblit au-delà du niveau de 150 pour un dollar, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose qui puisse empêcher les actions japonaises de dépasser leur sommet de 1989.

Le Nikkei a suivi les actions régionales à la baisse mercredi, mais est resté à un peu plus de 1 000 points du sommet intrajournalier de 38 957,44 atteint le 29 décembre 1989.

La baisse du yen est de nouveau dans la ligne de mire des autorités japonaises, qui ont intensifié leurs mises en garde contre ce qui a été décrit comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen.

Ailleurs, les Indonésiens se sont rendus aux urnes mercredi pour élire le prochain dirigeant du pays.

Près de 259 000 candidats se disputent 20 600 postes sur 17 000 îles dans le cadre de la plus grande élection d'une journée au monde, mais tous les regards sont tournés vers la présidence et le sort du programme ambitieux du président sortant Joko Widodo après une décennie à la tête d'une économie de 1,3 billion de dollars.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

- Chiffres de l'inflation au Royaume-Uni (janvier)

- Estimation rapide du PIB de la zone euro (T4)

- Production industrielle de la zone euro (décembre)

- Publication des résultats de Heineken NV pour l'exercice 2023

- Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, comparaît devant la commission des affaires économiques des Lords