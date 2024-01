Jusqu'à présent, l'histoire de 2024 a été une réévaluation agressive des paris pessimistes de la Réserve fédérale. L'effet sur les marchés a été une baisse des actions mondiales et un rebond du dollar, ce qui a permis au premier de perdre sa première semaine en 10 ans et au second de connaître sa meilleure semaine depuis la mi-juillet.

Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, attendu plus tard dans la journée, était déjà très important, mais son importance a été renforcée après que les données de la nuit ont fourni encore plus de preuves de la résistance du marché du travail, atténuant ainsi la pression exercée sur la Fed pour qu'elle réduise rapidement ses taux d'intérêt.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, les traders considèrent désormais qu'il y a un peu plus de deux chances sur trois que la Fed réduise ses taux d'ici au mois de mars, contre une probabilité de 71 % une semaine plus tôt.

Le dollar a été particulièrement fort face au yen, à la fois en raison de la remontée des rendements des bons du Trésor à long terme à 4 % et du tremblement de terre meurtrier du jour de l'An sur la côte japonaise, qui a fait disparaître les derniers paris en faveur d'un changement de politique de la Banque du Japon ce mois-ci.

Les analystes ne pensent pas que la catastrophe ait un impact économique considérable, mais les décideurs politiques, qui avaient déjà fait preuve d'une certaine retenue, voudront voir comment les efforts de redressement progressent avant de resserrer les conditions financières.

La Grande-Bretagne publie des données sur les prix de l'immobilier, un jour après que des chiffres élevés sur les prêts à la consommation ont renforcé les paris sur la capacité de l'économie à éviter une récession, ce qui a permis à la livre sterling de s'éloigner du creux de trois semaines atteint mardi à la suite de chiffres tièdes sur l'inflation.

La zone euro publie ses propres données sur l'inflation plus tard dans la journée de vendredi.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

-Emplois non agricoles aux États-Unis (décembre)

Royaume-Uni : prix de l'immobilier à Halifax (décembre), PMI (décembre)

-IPCH de la zone euro (déc)

-IPC italien (décembre)