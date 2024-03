Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Une baisse graduelle sur les marchés des devises ne ferait normalement pas beaucoup de bruit, mais l'incursion timide du yen à la limite des 152 pour un dollar pour la première fois depuis 1990 a suffi pour que le ministre japonais des finances avertisse immédiatement de "mesures décisives" afin de maîtriser les mouvements "désordonnés".

La dernière fois qu'il a utilisé ces mots, c'était avant que la banque centrale n'intervienne fin 2022 pour soutenir le yen.

L'élément déclencheur de la légère dépréciation du yen a probablement été les commentaires de Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la Banque du Japon, qui a préconisé d'avancer "lentement mais sûrement vers la normalisation de la politique" - en mettant l'accent sur le "lentement" - à la suite de la première hausse des taux de la banque centrale depuis 2007, intervenue la semaine dernière.

Plusieurs autres banquiers centraux monteront sur le podium au cours de la journée, et la Riksbank suédoise annoncera une décision de politique monétaire, ce qui signifie que d'autres commentaires dérangeants pour le marché de la part des décideurs politiques ne sont pas à exclure.

On s'attend à ce que la Riksbank maintienne ses taux lors de cette réunion, mais les traders espèrent des indices sur la possibilité d'une réduction en juin, ou même plus tôt.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller s'exprime sur les perspectives économiques lors d'une réception de l'Economic Club of New York.

Piero Cipollone, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, prononce un discours sur la politique monétaire, suivi d'une séance de questions-réponses à la Maison de l'euro à Bruxelles.

Enfin, Martin Schlegel, vice-président de la Banque nationale suisse, s'exprime sur les prochaines étapes de la politique monétaire, après que l'autorité monétaire a surpris en réduisant ses taux la semaine dernière.

Pendant ce temps, les marchés boursiers ont continué à afficher les fluctuations et le manque de direction que la fin d'un trimestre a tendance à apporter - en particulier lorsqu'il se termine par une lecture clé de l'inflation américaine et un discours du chef de la Fed le vendredi saint, lorsque la plupart des marchés sont fermés pour cause de vacances.

Une hausse des contrats à terme sur les actions américaines pourrait être l'indicateur le plus précis de l'orientation des actions européennes, les marchés asiatiques étant polarisés par la hausse du Nikkei et la baisse des indices chinois.

-Décision politique de la Banque centrale européenne (Riksbank)

-France : confiance des consommateurs (mars), chômage (février)

-Espagne IPC (mars), ventes au détail (février)