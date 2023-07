Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés boursiers asiatiques tentent de terminer le mois de juillet en beauté, car les espoirs de nouvelles mesures politiques ont fait grimper les valeurs chinoises de 4,8 % pour le mois et sont en voie d'atteindre leur meilleure performance depuis janvier.

Les indices PMI chinois de juillet ont été mitigés, l'industrie manufacturière se stabilisant à 49,3 mais les services ralentissant à un niveau décevant de 51,5. Pourtant, cela n'a fait qu'alimenter les paris selon lesquels Pékin devrait, à un moment ou à un autre, mettre en place des mesures de relance importantes, sous peine de troubles sociaux, notamment en raison de l'augmentation du chômage des jeunes.

Selon un document du Conseil d'État publié lundi, Pékin a apparemment pris des mesures pour restaurer et développer la consommation, bien que nombre d'entre elles semblent ambitieuses et que la question de savoir si elles fonctionneront reste ouverte. Jusqu'à présent, les investisseurs nationaux semblent accorder à Pékin le bénéfice du doute - les fonds étrangers évitent les actions chinoises depuis un certain temps.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est également en passe de réaliser son meilleur mois depuis janvier, avec un gain de près de 6 % en juillet.

Le Nikkei tente d'enregistrer un septième mois consécutif de hausse et est à peine dans le vert avec une augmentation de 0,2 % en juillet, bien qu'il soit toujours en hausse de 27 % depuis le début de l'année.

Le marché doit faire face à un rare repli des obligations après que la Banque du Japon a levé le couvercle sur les rendements la semaine dernière, les doublant essentiellement à 1,0 %. Les rendements à 10 ans ont ainsi grimpé de 16 points de base (0,60 %) en deux séances, ce qui représente la plus forte hausse depuis que la Banque du Japon a modifié sa politique en matière de courbe de rendement en décembre.

Des rendements plus élevés pourraient être positifs pour les banques car ils leur permettent d'augmenter les taux d'emprunt et leurs propres marges, mais ils rendent également les obligations refuges relativement plus attrayantes par rapport aux actions plus risquées et remettent en question les valorisations des PE.

Toute hausse des rendements dérisoires du Japon devrait, en théorie, être positive pour le yen et négative pour les opérations de portage financées par le yen. Pourtant, après un premier rebond à 138,05 vendredi, le yen s'est depuis lors replié à 141,68 pour un dollar.

Même les carry trades favoris, comme le peso mexicain, ont ignoré le changement de cap de la BOJ, le peso approchant son plus haut niveau depuis 2014 après avoir bondi de 2,3 % vendredi.

Cela reflète en partie le fossé toujours énorme entre les taux japonais et ceux des marchés émergents et le fait que de nombreuses opérations de portage sont financées à des taux à un mois et reconduites. À l'heure actuelle, les investisseurs peuvent encore emprunter des yens pour un mois à -0,1 % pour acheter des pesos et gagner 11,1 %.

Une plus grande volatilité du yen rendrait ces positions plus risquées, mais elles restent intéressantes, d'autant plus que la prochaine réunion de la BOJ aura lieu dans presque deux mois, le 22 septembre. En effet, de nombreux analystes estiment qu'aucun changement majeur de politique n'interviendra avant la réunion du 31 octobre, au cours de laquelle la BOJ mettra à jour ses prévisions économiques.

Pour l'instant, il faut être court sur le yen et porter des diamants.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Le PIB de l'UE devrait augmenter de 0,2 % par rapport au trimestre précédent et de 0,5 % par rapport à l'année précédente. L'inflation annuelle de l'UE est prévue à 5,3 % en juillet, contre 5,5 %, l'inflation de base étant prévue à 5,4 %, contre 5,5 %.

- L'indice des directeurs d'achat (PMI) de Chicago devrait s'établir à 43 en juillet, contre 41,5 le mois précédent.

- Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, participe à une interview en direct.

- Les bénéfices comprennent Western Digital Corp et le plus grand loueur d'avions au monde, Aercap Holdings NV.