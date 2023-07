Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Un grand nombre de chiffres sont attendus aujourd'hui en Grande-Bretagne - PIB, production industrielle, construction - et remettront en question l'insistance de la Banque d'Angleterre sur le fait que l'économie et les banques s'accommodent bien de ses hausses de taux rapides et incessantes.

Malgré 13 hausses de taux consécutives, la Grande-Bretagne reste une exception parmi les grandes économies, et la tâche de la Banque d'Angleterre, qui tente de maîtriser le taux d'inflation le plus élevé du monde riche, tout en gérant un marché du travail très tendu et des retards de transmission de la politique, n'est pas facile.

Le PIB et la production industrielle auraient dû se contracter en mai par rapport au mois précédent, ce qui a conforté les marchés dans leur idée que les taux directeurs se rapprochant de 6 %, la Grande-Bretagne se dirige vers une récession.

Les rendements des gilts ont légèrement baissé cette semaine, car les derniers chiffres de l'inflation, qui s'ajoutent à une série de données américaines tout aussi médiocres, amènent les investisseurs à penser que la Fed ne relèvera plus ses taux après le mois de juillet. La livre sterling est à son plus haut niveau depuis 15 mois.

Wall Street et les autres marchés boursiers mondiaux se réjouissent et le dollar a connu sa pire séance en cinq mois cette nuit, chutant de plus de 1 % par rapport à l'euro pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

La BCE publie les minutes de sa politique monétaire de juin, qui ne seront peut-être pas une surprise, étant donné que les décideurs politiques ont été très clairs sur une hausse des taux ce mois-ci, sur la fin des programmes de relance de l'ère de la crise et sur le problème de l'inflation.

La Chine n'affecte pas non plus le sentiment aujourd'hui, même après que les chiffres du commerce aient manqué les estimations et montré à quel point l'économie rouverte est chancelante.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Compte-rendu de la réunion de juin de la BCE

Estimations du PIB, production industrielle et construction au Royaume-Uni.