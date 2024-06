Rae Wee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront suivis de près vendredi, constituent la dernière pièce d'une semaine riche en événements qui n'a été rien de moins qu'une aubaine pour le rallye mondial des baisses de taux d'intérêt. La durabilité de cet optimisme dépend de la question de savoir si les chiffres de l'emploi confirment ou non les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Fed.

On s'attend à ce que la plus grande économie du monde ait créé 185 000 emplois le mois dernier, soit un peu plus que les 175 000 emplois d'avril, qui représentaient le gain le plus faible en six mois.

Avec une série de données économiques cette semaine indiquant un assouplissement des conditions du marché du travail, il est d'autant plus important que les chiffres de vendredi renforcent ce discours. Ainsi, toute surprise à la hausse pourrait provoquer un choc désagréable sur les marchés.

Les investisseurs ont d'ores et déjà renforcé les paris sur une éventuelle baisse des taux de la Fed en septembre, à la suite des mesures similaires prises par la Banque centrale européenne et la Banque du Canada cette semaine.

Les actions mondiales se sont redressées, les rendements obligataires se sont comprimés et le dollar se dirigeait vers une perte hebdomadaire.

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans a légèrement augmenté vendredi, après avoir chuté pendant six jours consécutifs lors de la séance précédente.

Il s'agit de la plus longue baisse ininterrompue depuis la fin de l'année dernière, selon les données de Tradeweb, ou jusqu'en mars 2020, selon les prix indicatifs de Reuters/Refinitiv.

LAISSEZ-PASSER

La Chine, cependant, a été à l'écart de la reprise mondiale.

Le sentiment de risque dans la deuxième économie mondiale s'est dégradé après qu'un groupe de législateurs américains a déclaré que les principales entreprises chinoises de batteries ayant des liens avec Ford Motor et Volkswagen devraient être interdites d'expédier des marchandises aux États-Unis, a rapporté le Wall Street Journal.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté de 0,7 %, tandis que l'indice Hang Seng Tech de Hong Kong a chuté de 1,4 %.

Les titres négatifs ont éclipsé les données nationales qui ont montré que les exportations de la Chine ont augmenté plus rapidement et pour un deuxième mois en mai, apportant un certain soulagement à l'économie qui cherche une reprise durable au milieu d'une crise immobilière prolongée.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi :

- Production industrielle allemande (avril)

- Importations et exportations de l'Allemagne (avril)

- PIB révisé de la zone euro (T1)

- Emplois non agricoles aux Etats-Unis (mai)