Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les grandes entreprises japonaises ont accepté la totalité des revendications salariales des syndicats, signe que les travailleurs auraient peut-être pu pousser un peu plus fort, mais aussi que la dynamique salariale pourrait encourager un changement de politique historique de la part de la Banque du Japon.

Alors que l'inflation plus forte que prévu aux États-Unis - et le risque de surprises à la hausse ailleurs - repousse les paris sur les baisses de taux dans la plupart des pays du monde, il est de plus en plus probable que le Japon mette fin à son expérience de taux d'intérêt négatifs la semaine prochaine.

Les salaires sont au premier plan en tant que moteur d'une boucle de rétroaction positive renforçant les dépenses et la confiance des Japonais. Les augmentations de salaire chez Toyota Motor ont été les plus importantes en 25 ans et le yen a été soutenu par les signes d'une reprise durable de l'économie japonaise.

Les chiffres mensuels de la croissance britannique sont attendus dans la matinée à Londres, suivis par les chiffres de la production industrielle européenne qui devraient devenir fortement négatifs. Le PIB mensuel britannique devrait augmenter de 0,2 % en janvier après une baisse de 0,1 % en décembre, bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions de publications aussi fréquentes.

Les marchés n'ont pas pleinement anticipé une baisse des taux de la Banque d'Angleterre avant le mois d'août de cette année, ce qui a contribué à soutenir la livre sterling. La monnaie britannique teste le côté fort d'une fourchette qu'elle maintient par rapport à l'euro depuis près d'un an.

D'ailleurs, la Deutsche Bank a publié un rapport cette nuit faisant état d'un long déclin de la volatilité entre l'euro et le dollar.

Selon Alan Ruskin, stratège, cela pourrait s'expliquer par la diminution des inquiétudes concernant la stabilité de la zone euro depuis que Mario Draghi a promis de faire "tout ce qu'il faut" pour sauver l'euro, ainsi que par l'équilibre des flux transatlantiques et le déplacement de la volatilité vers d'autres régions.

Peut-être que l'attrait des crypto-monnaies et la surperformance des actions américaines empêchent les parieurs de miser sur les devises.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

Bénéfices : Adidas

Économie : PIB britannique, production industrielle de la zone euro

Discours : Cipollone de la BCE