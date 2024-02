Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

L'inflation est à l'ordre du jour cette semaine, les marchés évaluant le risque de hausse de l'indice de référence américain et le risque de baisse des prix à la consommation en Europe et au Japon.

La mesure de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) privilégiée par la Réserve fédérale devrait augmenter de 0,4 %, avec un risque de 0,5 % m/m, alors qu'il n'y a pas si longtemps, les marchés espéraient une augmentation modérée de 0,2 %.

Cela s'explique en partie par l'"effet janvier", qui se traduit par une hausse des prix de nombreux biens et services en début d'année, notamment dans le secteur des soins de santé. Le mouvement haussier de Wall Street jouera également un rôle en augmentant le coût de la gestion des portefeuilles.

En effet, l'indice PCE des services de base hors logement, auquel les membres de la Fed aiment se référer, pourrait bien augmenter de 0,6 % en glissement mensuel, ce qui représenterait la plus forte hausse depuis décembre 2021.

Le rythme annualisé sur six mois pourrait ainsi s'élever à environ 2,5 %, après deux mois passés juste en dessous de 2 %, ce qui est une des principales raisons pour lesquelles le marché a repoussé de mai à juin la date prévue pour la première baisse des taux d'intérêt de la Fed.

Il y a au moins 10 intervenants de la Fed cette semaine, y compris l'influent chef de la Fed de New York, John Williams, tandis que le président Powell fait son témoignage au Sénat le 7 mars.

L'IPC global pour l'Union européenne vendredi devrait ralentir à 2,5 % contre 2,8 %, avec un indice de base à 2,9 % contre 3,3 %. Cela conduira presque certainement la BCE à abaisser ses prévisions d'inflation lors de sa réunion de mars, bien que le marché ne voie pratiquement aucune chance d'une réduction des taux à ce moment-là. La probabilité des contrats à terme est d'environ un sur trois pour un assouplissement en avril, et presque entièrement fixée pour juin.

Les rapports d'inflation de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne publiés jeudi serviront d'amuse-gueule pour le festin principal.

L'IPC japonais est publié mardi et devrait ralentir à 1,8 % en rythme annuel, contre 2,3 % en décembre, bien que l'indice de référence soit estimé à 3,3 % et reste supérieur à l'objectif de 2 % de la Banque du Japon.

Un tel ralentissement de l'inflation semblerait plaider contre un resserrement de la politique, mais les responsables de la Banque du Japon accordent plus d'importance à la hausse des salaires, ce qui amène les marchés à parier qu'elle portera ses taux à zéro en mars ou en avril, alors qu'ils sont actuellement de -0,1 %.

Le marché du Trésor est également confronté à une semaine difficile en termes de nouvelles offres, avec 127 milliards de dollars d'obligations à deux et cinq ans arrivant à échéance plus tard dans la journée de lundi, et 42 milliards de dollars d'obligations à sept ans arrivant à échéance mardi.

De plus, il existe un risque non négligeable que certaines agences du gouvernement américain soient fermées si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur une extension de l'emprunt d'ici vendredi.

Vendredi sera publié l'indice PMI chinois de février, pour lequel les analystes prévoient une légère amélioration à 49,5, tandis que l'enquête ISM américaine sur l'industrie manufacturière devrait également augmenter à 49,5.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- UK CBI Distributive Trades for Feb

- Sarah Breeden, gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre, et Huw Pill, économiste en chef, prendront la parole.

- Participation de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, au débat plénier sur le rapport annuel de la BCE.

- Jeffrey Schmid, président de la Fed Bank of Kansas City, s'exprime sur les perspectives économiques et monétaires.