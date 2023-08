Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

L'agence de notation Fitch a réservé une surprise de taille aux marchés en abaissant de manière inattendue la note de crédit du gouvernement américain d'un cran, de AAA à AA+, citant des inquiétudes sur la gouvernance et la dette américaine.

Le gouvernement américain a naturellement réagi à cette décision, qui intervient quelques mois après que l'administration Biden a réussi à trouver un accord avec les législateurs conservateurs pour éviter une crise du plafond de la dette.

Jusqu'à présent, la réaction du marché a été plutôt modérée.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement baissé, les investisseurs recherchant ironiquement la sécurité de la dette souveraine américaine, tandis que le dollar en a également profité, se redressant par rapport à un panier d'autres devises.

La réaction a été un peu plus prononcée pour les actions, les contrats à terme du S&P 500 et du NASDAQ reculant d'environ 0,5 % chacun.

Le Nikkei japonais a subi une baisse de 1,8 %, après avoir frôlé les sommets de l'après-bulle pendant la majeure partie des deux derniers mois.

Les marchés chinois ont également été durement touchés, avec une baisse de 2 % pour le Hang Seng de Hong Kong. Il s'agit là encore de marchés qui avaient été soutenus par les espoirs désormais amoindris d'une relance économique de grande envergure de la part de Pékin.

La reprise économique post-pandémique de la Chine semble de plus en plus fragile, à en juger par les données, l'activité des usines et des services ayant ajouté à la morosité en début de semaine.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

- Rapport ADP de juillet aux États-Unis

- PMI et confiance des consommateurs en Suisse

- Arrivées de touristes internationaux en Espagne