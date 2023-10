Brigid Riley fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Après un mois de septembre difficile, les investisseurs seront à la recherche de quelque chose de positif pour démarrer le quatrième trimestre, bien qu'une série de données économiques en provenance d'Europe lundi pourrait ne pas leur donner l'élan qu'ils souhaitent.

Une série de données sur l'indice des directeurs d'achat (PMI) en provenance du monde entier se poursuit avec l'Europe ce lundi, après les données PMI chinoises du week-end qui ont indiqué des niveaux mixtes d'activité dans les services et l'industrie manufacturière le mois dernier.

Les marchés ont ressenti la douleur après que les actions, les obligations et les monnaies non libellées en dollars ont chuté le mois dernier, les investisseurs s'étant adaptés à l'idée que les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps.

Dans le même temps, la zone euro a été confrontée à des craintes de récession parmi une série d'autres indicateurs, ce qui a mis un frein aux bonnes nouvelles de la semaine dernière selon lesquelles l'inflation dans la zone est tombée à son plus bas niveau depuis deux ans.

Les données définitives de l'indice PMI manufacturier de l'UE, publiées lundi, seront suivies de près après que le rapport préliminaire du mois dernier ait brossé un tableau mitigé de la santé économique de la région ; l'indice a montré une augmentation en septembre par rapport au niveau le plus bas de 33 mois enregistré en août, mais il est resté en dessous de la marque qui sépare l'expansion de la contraction.

Les marchés chinois sont fermés toute la semaine pour cause de vacances et les marchés indiens sont fermés lundi, mais cette semaine offrira aux investisseurs et aux banques centrales de nombreux éléments nouveaux, notamment les chiffres du chômage dans la zone euro, publiés le même jour, et l'indice crucial des prix à la production, plus tard dans la semaine.

Entre-temps, les prix du pétrole sont de nouveau en hausse ce lundi, annulant une partie des pertes subies vendredi.

Comme d'habitude, l'avenir des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sera au centre des préoccupations alors que plusieurs responsables de la banque centrale américaine se préparent à prononcer des discours tout au long de la semaine, à commencer par une poignée d'intervenants de la Fed lundi.

Indépendamment des résultats des indicateurs, les marchés peuvent se réjouir, au moins temporairement, d'un projet de loi de financement de dernière minute qui permet au gouvernement américain de continuer à fonctionner jusqu'au 17 novembre, ce qui signifie que les principales données de la première économie mondiale, y compris le rapport mensuel sur la masse salariale de vendredi, seront publiées à temps.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés lundi :

PMI manufacturier final de septembre pour la zone euro, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.

-Données sur le chômage en août pour la zone euro et l'Italie

Prix des logements au Royaume-Uni en septembre

-Intervenants des banques centrales : Vice-président de la BCE, Luis de Guindos, vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, président de la Fed de New York, John Williams, président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, président de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.