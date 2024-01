Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les marchés boursiers mondiaux ont prolongé jeudi le mauvais départ de 2024, exacerbé par le retour du Japon après des vacances prolongées pour le Nouvel An.

Les investisseurs nippons ont eu l'occasion de réagir pour la première fois non seulement au repli mondial, mais aussi au tremblement de terre qui a ravagé la préfecture d'Ishikawa, au nord-ouest de Tokyo, le jour du Nouvel An.

Le Nikkei japonais a chuté de plus de 1 %, dépassant les baisses enregistrées dans le reste de la région, à l'exception notable de la Chine, où l'indice CSI 300 a chuté de 1,4 %.

Tout cela est de mauvais augure pour l'Europe, qui dispose encore d'une grande marge de manœuvre pour s'éloigner des sommets atteints depuis près de deux ans, même après la baisse de près de 0,9 % enregistrée mercredi par le STOXX 600.

L'euphorie de la fin de l'année 2023 concernant les paris sur un atterrissage en douceur des États-Unis et des réductions rapides des taux de la Fed, qui sont maintenant en train d'être réduits, pèse sur l'ensemble de la situation.

Les minutes de la réunion de décembre de la Fed n'ont pas ajouté de combustible au feu de joie du pivot Powell ; elles ont plutôt apporté une dose d'eau froide, les décideurs politiques continuant à chanter le mantra des taux élevés pour longtemps.

Le dollar reprend son souffle après avoir rebondi sur un plus bas de six mois, et les rendements des bons du Trésor ont atteint des sommets sur plusieurs semaines.

En fin de compte, ce sont les données économiques qui comptent. Le rapport sur la masse salariale américaine de vendredi est très important, tandis que le rapport sur l'emploi ADP ouvrira le bal plus tard dans la journée.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés jeudi :

-ADP américain (décembre), demandes initiales d'allocations chômage.

-IPC allemand, IPCH ; IPC français (tous déc.)

Allemagne, France, Italie, Espagne, zone euro, Royaume-Uni et États-Unis PMI (tous déc.)