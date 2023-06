Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La Banque Populaire de Chine semble aimer être énigmatique, jetant au marché une balle courbe en fixant le yuan plus faible contre le dollar que ce que beaucoup attendaient. Les courtiers avaient pensé que la fixation plus ferme de mardi signifiait que Pékin souhaitait que la chute du yuan ralentisse, voire s'arrête. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.

Le résultat a été une chute du yuan offshore vers le creux de lundi, alors que le marché attend des éclaircissements sur les intentions de Pékin.

Le sentiment n'a pas non plus été aidé par un rapport du Wall Street Journal selon lequel Washington envisage de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine, ce qui a réduit de 3 % le prix de l'action de Nvidia.

Le reste de l'Asie apprécierait certainement un yuan plus stable, car sa chute exerce une pression sur leurs monnaies pour qu'elles se déprécient, afin que leurs exportations restent compétitives par rapport à la Chine. La Malaisie devrait être la dernière à intervenir pour soutenir sa monnaie, et le Japon semble chaque jour plus près d'appuyer sur la gâchette.

"Nous surveillons de près les mouvements des devises avec un fort sentiment d'urgence", a averti le principal diplomate japonais en charge des devises, ce qui est à peu près tout ce que le ministère des finances peut faire pour lancer un ultimatum pur et simple.

La dernière fois que le ministère des finances est intervenu, en 2022, il a vendu pour 43 milliards de dollars en deux jours. Cela a suffi à bloquer le dollar à 144,0 yens, tandis que l'euro s'est éloigné de son plus haut niveau en 15 ans sur le yen.

Néanmoins, le marché parie clairement sur le fait que le yen continuera à baisser tant que la Banque du Japon ne reviendra pas sur sa politique en matière de courbe de rendement. Le chef de la Banque du Japon, M. Ueda, s'exprimera plus tard dans la journée lors du jamboree de la Banque centrale européenne à Sintra, et devra justifier sa politique très souple alors que toutes les autres banques centrales du panel sont occupées à resserrer leurs taux d'intérêt.

Il sera également intéressant de voir si Mme Lagarde, chef de la BCE, développera l'idée que les entreprises devraient cesser de gonfler leurs marges en augmentant leurs prix - une variante de l'argument selon lequel il s'agit d'une spirale bénéfices-prix plutôt que d'une spirale salaires-prix.

Autrefois, cette idée aurait été considérée comme un point de vue radical de l'extrême gauche, mais elle est de plus en plus acceptée par le grand public. Au début du mois, une étude de l'OCDE a montré que les bénéfices étaient un facteur important d'inflation, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture.

Il est tentant de penser que, si les salaires ne sont pas en cause, les banques centrales n'auront peut-être pas besoin de faire grimper le chômage autant que par le passé pour juguler l'inflation. Pourtant, la conclusion de Mme Lagarde est que la politique devrait être plus stricte pendant plus longtemps afin de nuire suffisamment à la demande pour que les entreprises limitent leur soif de profits. C'est toujours la recette pour une hausse du chômage.

Du côté positif, les données australiennes publiées mercredi ont montré que l'inflation de l'IPC a ralenti plus que prévu pour atteindre son niveau le plus bas depuis 13 mois, et ce après un ralentissement marqué de l'inflation au Canada. Il y a donc peut-être encore de l'espoir.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mercredi :

- Christine Lagarde, présidente de la BCE, Jerome Powell de la Fed, Kazuo Ueda, gouverneur de la BOJ, et Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre, participent au panel de la BCE à Sintra, au Portugal, 1230 GMT.

- Données américaines sur les stocks des grossistes et des détaillants, la balance commerciale des marchandises.