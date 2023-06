Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les plus grandes banques centrales du monde ont toutes confirmé leurs positions politiques dans un même lieu mercredi, lors de la finale du forum de Sintra de la BCE. Aujourd'hui, nous verrons dans quelle mesure les données relatives à l'inflation confirment ces positions.

L'Allemagne, l'Espagne et le Danemark publient tous les trois les chiffres de l'IPC de juin, et les États-Unis suivent avec la lecture finale de l'indice de base des prix PCE pour le premier trimestre. Un peu plus loin, vendredi, Tokyo publie les données sur les prix à la consommation, un indicateur avancé pour les chiffres nationaux du Japon qui seront publiés plus tard.

La directrice de la BCE, Christine Lagarde, a renforcé les attentes d'une hausse en juillet, et le président de la Fed, Jay Powell, a peut-être renforcé sa crédibilité de faucon en maintenant la possibilité d'augmentations consécutives des taux sur la table. Le patron de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a laissé entendre que le marché sous-estimait la durée pendant laquelle la politique de rigueur devrait rester en place.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, assis comme il se doit à l'autre bout de la table ronde, est resté fidèle à son point de vue atypique selon lequel l'inflation dans sa partie du monde a besoin d'être stimulée plutôt que d'être maîtrisée.

En conséquence, le dollar a continué à monter allègrement, s'aventurant jusqu'à 144,62 yens - et se rapprochant de plus en plus de la ligne des 145 que de nombreux acteurs du marché et analystes considèrent comme un risque d'intervention.

Les autorités japonaises sont restées inhabituellement silencieuses sur le yen aujourd'hui, mais la Banque populaire de Chine a remis les pendules à l'heure de manière spectaculaire.

Le fixing du yuan de jeudi, beaucoup plus fort que prévu, a été qualifié par les analystes de Citi de "signe le plus fort à ce jour de l'inconfort des autorités face au rythme de la dépréciation du yuan".

La Chine avait laissé les traders perplexes mercredi avec un taux officiel conforme aux projections du marché, une volte-face après deux jours de fixations résolument plus fermes que les observateurs chinois avaient pris comme un signal que la faiblesse du yuan ne serait plus tolérée.

Pour revenir à l'Europe, la Riksbank suédoise fixe sa politique aujourd'hui. Les analystes s'accordent sur une hausse d'un quart de point, mais les marchés n'excluent pas une hausse d'un demi-point, surtout si l'on considère la surprise de la Banque de Norvège au début du mois.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Décision de la Riksbank sur les taux d'intérêt

IPC de l'Allemagne, de l'Espagne et du Danemark

PIB américain, PCE final

Demandes d'emploi hebdomadaires aux États-Unis