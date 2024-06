Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le dollar, autrefois invincible, était encore ébranlé mardi après de nouvelles preuves macroéconomiques que le récit de l'exceptionnalisme américain pourrait être en train de s'estomper.

L'indice du dollar a atteint un nouveau plus bas de deux mois dans les heures asiatiques, portant son déclin depuis mercredi à plus de 1%, à la suite d'une série de lectures économiques américaines plus faibles, plus récemment un ralentissement de l'usine et une contraction surprise des travaux de construction.

Le grand test aura lieu vendredi avec les chiffres mensuels de l'emploi, mais une lecture du marché de l'emploi plus tard dans la journée pourrait également porter un coup au dollar sous la forme du rapport JOLTS - un favori de l'ancienne présidente de la Fed Janet Yellen - qui devrait montrer que les ouvertures d'emplois ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois ans.

Les marchés d'actions ne savent pas trop comment réagir à cette nouvelle qui, d'une part, évoque la possibilité d'une réduction des taux de la Réserve fédérale et, d'autre part, envoie un signal inquiétant concernant les bénéfices des entreprises.

Il n'en va pas de même sur le marché obligataire, où les rendements sont résolument à la baisse.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les probabilités d'une baisse des taux d'intérêt en septembre sont désormais de 60 contre 40, alors qu'elles étaient de l'ordre du pile ou face il y a une semaine.

La prochaine réunion de la Fed se tiendra du mardi au mercredi de la semaine prochaine et, bien qu'elle ne débouche pas sur un changement de politique, la mise à jour des projections économiques et des taux d'intérêt donnera du grain à moudre aux parieurs.

Bien entendu, la réunion de la BCE n'a lieu que dans deux jours et les marchés s'attendent à une baisse des taux. L'inflation repart à la hausse, ce qui assombrit la perspective d'un assouplissement potentiel de la politique monétaire plus tard dans l'année.

Le chômage en Allemagne est la seule donnée de la zone euro à retenir aujourd'hui.

La Suisse, quant à elle, publie l'IPC. L'inflation augmente là aussi, mais les économistes et les traders penchent encore légèrement en faveur d'une baisse des taux ce mois-ci, après que la BNS soit devenue la première grande banque centrale à lancer un cycle d'assouplissement au début de l'année.

Les développements clés qui pourraient influencer les marchés mardi :

-Chômage en Allemagne (mai)

-Indice des prix à la consommation en Suisse (mai)

Offres d'emploi JOLTS aux États-Unis (avril)