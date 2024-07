Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La journée a commencé par l'annonce, non inattendue, du retrait du président Joe Biden de la course à l'investiture et la réaction du marché a été mesurée jusqu'à présent. Les contrats à terme de Wall Street sont un peu plus fermes, les rendements obligataires ont baissé d'un cran et le dollar a peu changé dans l'ensemble.

Joe Biden a soutenu sa vice-présidente Kamala Harris, la plaçant en pole position pour l'investiture qui est officiellement prévue pour la convention démocrate du 19 au 22 août. Il est également possible que le parti envisage une nomination virtuelle avant la convention.

Le site de paris en ligne PredictIT a montré que les prix pour une victoire de Donald Trump avaient baissé de 5 cents, à 59 cents, tandis que Harris a grimpé de 13 cents, à 40 cents. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un autre challenger démocrate possible, est resté à 3 cents.

Dans une note, Goldman Sachs a indiqué qu'elle ne s'attendait pas à ce que le programme des démocrates en matière de politique fiscale et commerciale soit modifié de manière significative dans l'éventualité où Mme Harris serait désignée candidate.

L'autre événement majeur a été la baisse surprise des taux de la banque centrale chinoise, qui a réduit son taux repo à sept jours de 10 points de base. Les coûts d'emprunt à plus long terme ont ainsi diminué d'un montant similaire, tandis que les rendements obligataires ont baissé sur l'ensemble de la courbe, malgré les efforts récents de la PBOC pour les pousser à la hausse.

Le yuan s'est également détendu, bien que le mouvement ait été modeste. Les analystes avaient pensé que la PBOC hésitait à assouplir sa politique, car cela pourrait exercer une pression à la baisse sur la monnaie.

Comme c'est souvent le cas avec les changements de politique de Pékin, les investisseurs ont semblé déçus par cette décision, en partie parce qu'elle ne fait que souligner l'anémie de la reprise. Les valeurs sûres chinoises ont reculé d'environ 0,6 %, après avoir connu un rare rebond la semaine dernière.

Une grande partie de l'Asie était également dans le rouge, avec Taïwan qui a été battu par les inquiétudes concernant les restrictions américaines sur les ventes de puces et le risque que l'administration Trump impose des droits de douane sur un grand nombre d'importations, ce qui pourrait déclencher une guerre commerciale mondiale.

La semaine dernière, les valeurs technologiques ont fait l'objet d'une rotation notable au profit des petites capitalisations et des banques, effaçant environ 900 milliards de dollars du secteur technologique de l'indice S&P 500. Ce recul n'est pas une surprise, car Alphabet, Tesla, Amazon.com, Microsoft, Meta Platforms, Apple et Nvidia ont représenté environ 60 % des gains de l'indice S&P 500 cette année.

Cela a préparé le terrain pour une foule de résultats du deuxième trimestre cette semaine, avec Tesla et Alphabet, la société mère de Google, en vedette pour le groupe de mégacapitalisations "Magnificent Seven".

Les attentes sont élevées : les bénéfices annuels devraient augmenter de 17 % pour la technologie et de 22 % pour les communications.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Discours de Victoria Saporta, directrice exécutive de la Banque d'Angleterre

- La Banque fédérale de réserve de Chicago publie l'indice d'activité nationale pour le mois de juin.

- Les bénéfices des entreprises comprennent Verizon, Nucor et Brown & Brown.