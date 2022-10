MORNING BID - Le T4 peut-il arrêter la pourriture ?

Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever Le dernier trimestre de l'année démarre lundi et l'humeur du marché ne pourrait pas être plus sombre. Cela pourrait en fait être l'une des rares sources d'optimisme quant au fait que le creux de la vague est atteint, du moins pour le moment.

Les investisseurs parient que la montée en flèche des taux d'intérêt américains, des rendements obligataires et du dollar va resserrer suffisamment les conditions financières pour faire basculer les économies américaine et mondiale dans la récession. Quelques crises domestiques et interventions des banques centrales - pensez à la Grande-Bretagne et au Japon - n'ont fait qu'assombrir la morosité mondiale.

Selon certaines mesures - les baisses respectives de 25 % et 13 % du S&P 500 et de l'indice ICE BofA Treasury depuis le début de l'année - cette année s'annonce comme la pire depuis les années 1930. Un portefeuille type 60-40 est en baisse d'environ 20 % jusqu'à présent cette année.

Ryan Detrick, de Carson Group, note que depuis la Seconde Guerre mondiale, le S&P 500 a enregistré deux fois une chute plus importante de janvier à septembre, en 1974 et en 2002. Mais ces deux années-là, il a augmenté de 7,9 % au quatrième trimestre.

Vendredi, Marko Kolanovic de JP Morgan - l'un des plus ardents défenseurs des actions - a semblé jeter l'éponge, disant qu'il craint maintenant une erreur de politique de la banque centrale. Pic baissier ?

Une autre lueur d'espoir temporaire se trouve sur le front économique. Alors que tout le monde revoit à la baisse ses perspectives pour 2023, le flux de données actuel n'est en fait pas aussi mauvais que ce que l'on craignait - l'indice des surprises économiques du G10 de Citi est positif et son plus haut niveau depuis mai.

Mais la situation dans son ensemble est difficile, et les épreuves ne manquent pas pour les investisseurs cette semaine, notamment : Le début de la saison des bénéfices aux États-Unis, les indices PMI mondiaux, les emplois non agricoles aux États-Unis, une série de discours des décideurs politiques avant les réunions du FMI et de la Banque mondiale, une décision sur les taux en Australie et l'élection présidentielle au Brésil.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

Les suites de l'élection au Brésil

PMI des États-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni, du Canada et autres (septembre)

Discours de Bostic, Barkin et George de la Fed