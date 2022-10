MORNING BID-Piège à ours ?

Un regard sur la journée à venir sur les marchés asiatiques par Jamie McGeever Véritable tournant, ou rallye classique de marché baissier ?

Les marchés mondiaux continuent de s'envoler alors que le dollar, les rendements obligataires et les prévisions de taux d'intérêt de la Fed diminuent, confondant même les plus grands optimistes qui avaient appelé à un début positif du quatrième trimestre.

La force du redressement suggère que l'agitation de ces dernières semaines pourrait être liée en partie à des facteurs de fin de trimestre. De même, la force de l'emballement actuel pourrait simplement être un accès de couverture à découvert pour récupérer une partie des pertes de cette année.

Selon Goldman Sachs, la baisse médiane du pic au creux du S&P 500 dans les marchés baissiers passés a été de 34 %. Cela coïnciderait avec la zone des 3400 à partir de son sommet de janvier aux alentours de 4800. Le plancher de vendredi était juste en dessous de 3600, en baisse de 25 % par rapport au sommet.

Selon cette mesure, Wall street a encore du chemin à parcourir avant d'établir un plancher définitif. Il convient de garder à l'esprit que les reprises des marchés baissiers ont tendance à être assez rapides, se terminant presque aussi vite qu'elles ont commencé.

Le rallye "risk-on" de mardi a été généralisé. Le S&P 500 a enregistré sa plus forte hausse sur deux jours - plus de 5 % - depuis mars 2020, et les obligations des marchés émergents ont connu leur meilleure journée depuis mars de cette année.

Les données sur les offres d'emploi aux États-Unis ont alimenté l'espoir que la Fed retire bientôt son pied de la pédale de resserrement, la banque centrale australienne n'a augmenté les taux que de 25 points de base et le dollar a chuté de plus de 1 % pour afficher sa plus longue série de pertes - cinq jours - en plus d'un an.

Il pourrait s'agir d'une reprise du marché baissier, mais pour l'instant, les investisseurs profitent de la balade.

Les développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

Australie PMIs (septembre)

Inflation en Corée du Sud (septembre)

PMI de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis (septembre)

ISM des services américains (septembre)

Discours de Bostic de la Fed